Royals 8, Mariners 0

Seattle Kansas City ab r h bi ab r h bi Sh.Long 2b 3 0 0 0 Hmilton dh 4 0 2 1 T.Lopes 2b 1 0 0 0 Schwndl ph 1 0 0 0 Crwford ss 3 0 1 0 Mrrfeld 2b 3 0 0 1 K.Ngron ss 1 0 1 0 J.Flres 2b 1 0 0 0 Santana lf 3 0 0 0 Mondesi ss 2 0 0 0 Jimenez rf 1 0 0 0 N.Lopez ss 3 1 0 0 Vglbach dh 2 0 2 0 J.Soler rf 2 1 0 0 R.Healy 1b 2 0 0 0 Bnfacio rf 1 2 1 0 E.White ph 2 0 0 0 O’Hearn 1b 2 0 0 1 K.Lewis cf 1 0 0 0 Cthbert 1b 2 1 1 1 B.Bshop cf 1 0 0 0 H.Dzier 3b 2 0 0 0 I.Szuki rf 2 0 0 0 Arteaga 3b 1 0 0 1 Thmllms lf 2 0 1 0 Goodwin lf 2 1 1 0 D.Moore 3b 1 0 0 0 Te.Gore lf 0 1 0 0 J.Cowan 3b 2 0 1 0 Phllips cf 1 1 0 0 Freitas c 1 0 1 0 E.Mejia cf 2 0 0 0 DeCarlo c 2 0 0 0 Gllgher c 1 0 0 0 Ni.Dini c 2 0 1 2 Totals 30 0 7 0 Totals 32 8 6 7

Seattle 000 000 000—0 Kansas City 002 104 10x—8

E_Lopes (1), Moore (1), Cowan (1). DP_Seattle 2, Kansas City 0. LOB_Seattle 9, Kansas City 7. 2B_Negron (1), Cowan (1), Hamilton 2 (2), Bonifacio (2). SB_Gore (2). SF_Arteaga (1).

IP H R ER BB SO Seattle Kikuchi L, 1-1 3 2 2 2 0 3 Rosscup 1 0 1 0 0 2 Bautista 1 0 0 0 1 0 Swanson 2-3 1 4 1 2 0 Northcraft 1-3 2 0 0 1 0 Bradford 1 1 1 0 1 0 Brennan BS, 0-2 1 0 0 0 0 1 Kansas City Keller 2 0 0 0 1 2 Ynoa W, 1-0 2 2 0 0 0 1 Storen H, 1 1 0 0 0 1 0 Newberry H, 1 1 2 0 0 0 2 Barlow 2 2 0 0 1 2 Lovelady 1 1 0 0 1 1

HBP_by_Kikuchi (Phillips), Storen (Moore).

PB_DeCarlo.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Mike Muchlinski; Second, Quinn Wolcott; Third, Ben May.

T_2:53. A_6,631

