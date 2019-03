Saturday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Baltimore 020 022 201—9 16 0 Boston 000 100 000—1 6 1

Wright Jr., Ramirez (4), Fry (7), Phillips (8), and Perez, Brockmeyer; Brewer, Lau (2), Lakins (3), Jimenez (4), Crawford (6), Gorst (7), Ellington (8), Schlereth (9), McGrath (9), and Vazquez, Hernandez. W_Wright Jr. 1-0. L_Brewer 0-2. Sv_Ellington. HRs_Bogaerts.

___

Minnesota 100 202 010—6 9 2 Washington 011 220 04x—10 13 3

Stewart, Ames (3), Reed (5), Comer (5), Thorpe (7), Adams (8), and Garver, Rortvedt; Corbin, Miller (4), Bourque (5), Nuno (7), Solis (8), Alvarez (9), and Suzuki, Read. W_Solis 1-0. L_Thorpe 1-1. HRs_Astudillo; Snyder, Suzuki.

___

Atlanta 100 000 030—4 10 0 Detroit 202 021 00x—7 11 0

Fried, Walker (2), Sobotka (3), Jackson (3), Webb (5), Muller (6), Davidson (6), Ynoa (8), and Jackson, Lopez; Zimmermann, Greene (4), Hardy (5), Farmer (6), Hall (7), Reininger (8), Fernandez (9), and Hicks, Policelli. W_Zimmermann 1-0. L_Fried 0-1. Sv_Fernandez. HRs_Schwartz; Cabrera, Dixon.

___

New York Yankees 111 001 003—7 14 1 Pittsburgh 001 500 20x—8 14 2

Cessa, Farquhar (4), Tarpley (4), Harvey (5), Hale (6), Diehl (7), Lail (8), and Romine, Lavarnway; Lyles, Vazquez (4), Kela (5), Liriano (6), Rodriguez (7), Neverauskas (8), DuRapau (9), and Baron, Pabst. W_Vazquez 1-0. L_Farquhar 0-1. Sv_Tarpley.

___

Philadelphia 031 001 132—11 9 1 Tampa Bay (ss) 100 200 000—3 6 0

Eflin, Neris (4), Dominguez (5), Alvarez (6), Romero (7), and Knapp, Butera; Glasnow, Moore (2), Cloyd (4), Castillo (6), Krook (7), Salinas (8), Moats (8), Franco (9), and Perez, Bemboom. W_Eflin 1-0. L_Glasnow 0-2. Sv_Moats. HRs_Butera.

___

Miami 000 002 010—3 4 2 St. Louis 110 000 02x—4 9 3

Urena, Brice (3), Romo (5), Guerrero (6), Brigham (7), Gallen (8), and Holaday, Othman; Wacha, Shreve (4), Leone (5), Layne (6), Hauschild (7), Woodford (8), and Pena, Martinez. W_Woodford 1-0. L_Gallen 0-1.

___

Tampa Bay (ss) 001 020 300—6 9 1 Toronto 210 001 100—5 6 0

Font, Pruitt (2), Pagan (4), Taylor (6), Milner (7), Gardeck (8), Pinto (9), and Ciuffo; Stroman, Luciano (3), Pannone (4), Diaz (6), Copping (8), Jackson (9), and Jansen, Pentecost. W_Taylor 1-0. L_Diaz 0-1. Sv_Jackson. HRs_Lowe; Bichette, Smoak, Drury, Pentecost.

___

Houston 100 220 300—8 9 1 New York Mets 100 050 001—7 6 2

Verlander, Guduan (4), Whitley (5), Bielak (8), and Chirinos, Stubbs; Syndergaard, Flexen (3), Wilson (4), Familia (5), Diaz (6), Gagnon (7), Santiago (8), and Ramos, Sanchez. W_Whitley 1-0. L_Gagnon 0-2. Sv_Bielak. HRs_Reed, Fisher; Conforto, Ramos.

___

Los Angeles Angels 003 260 000—11 13 2 Cincinnati 000 002 000—2 6 1

Pena, Garcia (3), Allen (4), Barria (5), Cole (8), Bard (9), and Briceno, Pina; DeSclafani, Castillo (3), Wooten (4), Reed (5), Wisler (6), Bass (7), Reyes (8), Powers (9), and Barnhart, Stephenson, Lofstrom. W_Pena 2-0. L_Castillo 0-1. HRs_Bourjos, Bour; O’Grady.

___

Seattle 000 000 000—0 7 3 Kansas City 002 104 10x—8 6 0

Kikuchi, Rosscup (4), Bautista (5), Swanson (6), Northcraft (6), Bradford (7), Brennan (8), and Freitas, DeCarlo; Keller, Ynoa (3), Storen (5), Newberry (6), Barlow (7), Lovelady (9), and Gallagher, Dini, Melendez. W_Ynoa 1-0. L_Kikuchi 1-1.

___

Milwaukee 200 003 110—7 11 0 Chicago Cubs 000 022 000—4 6 0

Anderson, Davies (4), Wilkerson (6), Jackson (9), and Grandal; Lester, Cishek (4), Wick (5), Carasiti (6), Bergman (6), Clarkin (8), Baldonado (9), and Contreras, Arcia. W_Davies 1-0. L_Carasiti 0-1. Sv_Jackson. HRs_Shaw, Erceg; Giambrone.

___

Texas 000 000 000—0 4 1 San Francisco (ss) 000 000 000—0 4 1

Minor, Martin (4), Leclerc (5), Hearn (6), Bird (7), Tonkin (8), Farrell (9), Guerrieri (9), and Kiner-Falefa, Sanchez; Holland, Watson (4), Smith (5), Moronta (6), Sampson (7), Bergen (8), Webb (9), and Rivera, Bart.

___

Colorado 030 000 210—6 7 1 Chicago White Sox 022 400 02x—10 13 0

Senzatela, Castellani (3), Oh (4), Bowden (4), Oberg (5), Johnson (7), Almonte (8), and Wolters, Rabago, Serven; Rodon, Covey (4), Fulmer (6), Frare (7), Delgado (8), Medeiros (9), Marshall (9), and McCann, Nolan. W_Rodon 1-0. L_Castellani 0-1. Sv_Marshall. HRs_Valaika, Murphy; Jay, Rondon, Abreu.

___

Cleveland 000 000 000—0 4 0 Oakland 000 100 00x—1 3 0

Bauer, Ramirez (5), Olson (6), Wilson (7), Wittgren (8), and Plawecki, Federowicz; Blackburn, Rodney (4), Soria (5), Treinen (6), Montas (7), and Herrmann, Phegley. W_Rodney 1-1. L_Bauer 0-1. Sv_Montas.

___

San Francisco (ss) 010 010 202—6 11 0 San Diego 040 002 10x—7 7 1

Pomeranz, Venditte (4), Black (5), Menez (6), Law (7), Lovegrove (8), and Garcia, Marte; Margevicius, Loup (4), Stock (5), Radke (5), Maton (6), Bollinger (7), Yardley (8), Stout (9), and Mejia, Stewart. W_Margevicius 1-0. L_Pomeranz 0-1. HRs_Garcia, Green, Arenado; Potts.

___

Los Angeles Dodgers 004 000 100—5 8 2 Arizona 100 000 50x—6 5 1

Stewart, Schultz (3), Garcia (4), May (5), Sborz (7), Broussard (7), Smoker (8), and Gale, Ruiz; Andriese, Scott (3), Ginkel (4), Krehbiel (5), Vargas (6), Takahashi (8), and Joseph, Heineman. W_Vargas 1-0. L_Broussard 0-1. Sv_Takahashi. HRs_Leyba.

___

