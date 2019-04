Storm Chasers 3, Royals 2

By The Associated Press

Kansas City Omaha ab r h bi ab r h bi Mrrfeld lf 3 1 1 0 N.Lopez ss 2 0 0 0 G.Cncel ph 2 0 0 0 Frnndez ph 1 0 0 0 Mondesi ss 3 0 2 1 Arteaga 2b 3 1 1 0 Fthrstn ss 1 0 0 0 D..Burt 2b 1 0 1 2 A.Grdon dh 3 0 0 0 Bnfacio lf 2 0 0 0 Schwndl pr 2 0 0 0 Pterson lf 2 0 0 0 J.Soler rf 2 0 2 0 Cthbert 1b 2 0 0 0 Te.Gore lf 2 0 0 0 T.Jones 1b 0 0 0 0 O’Hearn 1b 2 0 0 0 Viloria c 0 0 0 0 Lu.Duda 1b 1 0 0 0 Ni.Dini c 2 0 0 0 C.Owngs 2b 3 0 0 0 E.Mejia dh 4 0 2 1 N.Heath rf 1 1 0 0 Phllips rf 2 0 0 0 H.Dzier 3b 2 0 1 0 Hrnndez rf 2 0 0 0 E.Rvera 3b 1 0 1 0 Kha.Lee cf 1 0 0 0 Mldnado c 2 0 0 0 R.Mrtin cf 2 0 0 0 Gllgher c 0 0 0 1 J.Flres 3b 2 0 0 0 Hmilton cf 2 0 1 0 Cstllno 3b 2 2 2 0 Perkins ph 0 0 0 0 Totals 32 2 8 2 Totals 30 3 6 3

Kansas City 100 000 010—2 Omaha 000 100 101—3

E_Gallagher (2), Lopez (1). DP_Kansas City 1, Omaha 0. LOB_Kansas City 13, Omaha 9. 2B_Soler (5), Arteaga (1), Castellano (1). 3B_Mondesi (1). SB_Castellano (1). CS_Dozier 2 (2), Lee (1). SF_Gallagher (1), Burt (1).

IP H R ER BB SO Kansas City Barlow 2 0 0 0 1 4 Kennedy H, 1 1 0 0 0 1 0 Peralta BS, 1-2 1 2 1 1 1 2 Diekman 1 0 0 0 1 2 Boxberger 1 1 0 0 1 2 McCarthy 1 2 1 1 2 2 Hill 1 0 0 0 0 2 Ellis L, 0-2 2-3 1 1 0 0 0 Omaha Staumont 2 3 1 0 2 4 Sheller 2 1 0 0 2 2 Marte 1 2 0 0 1 0 Speier 1 1 0 0 0 0 Terrero BS, 0-1 1 1-3 1 1 1 3 1 Zuber 2-3 0 0 0 0 1 Newberry 2-3 0 0 0 0 1 Ratliff W, 1-0 1-3 0 0 0 1 1

Umpires_Home, Richard Riley; First, Alex Ziegler; Second, Clint Vondrak; Third, Ryan Willis.

T_3:14 (:10 delay). A_9,351

