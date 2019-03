Sunday’s College Baseball Scores

By The Associated Press

EAST

Assumption 5, LIU Post 4

Baruch 6-1, SUNY Maritime 5-12

Delaware Valley 6, FDU-Florham 2

Navy 6-11, Bucknell 3-10

Advertisement

New Rochelle 14-7, John Jay 6-8

Pace 4, Stonehill 1

Penn 8, Fairleigh Dickinson 5

Ramapo 10, McDaniel 4

St. Joseph’s (Maine) 5, Clark 4

St. Joseph’s (N.Y.) 9-16, Yeshiva 3-1

Shepherd 10, Glenville St. 4

Springfield 5, Rutgers-Camden 4

West Liberty 3, Concord 1

SOUTH

Albany (Ga.) 10, Lane 1

Bethel (Minn.) 1-13, Old Westbury 0-0

Campbell 8, High Point 6

Cumberlands (Ky.) 12, Shawnee St. 2

Flagler 9, Augusta 7

Jacksonville 8, UNC-Greensboro 4

Kentucky St. 15, Morehouse 3

Lock Haven 6, Winston-Salem St. 3

LSU Shreveport 18, Houston-Victoria 5

Middle Georgia 8, Blue Mountain 2

Milligan 18, Montreat 11

Rutgers 4, Florida Gulf Coast 1

St. Michael’s 7-5, Gallaudet 2-2

Siena Heights vs. Cleary, ccd.

Truett-McConnell 12, Point (Ga.) 4

MIDWEST

Adrian 8, Marietta 4

Anderson (Ind.) 4, St. Norbert 3

Charleston (W.Va.) 6, Notre Dame (Ohio) 5

Clarke 6, Graceland (Iowa) 2

Columbia (Mo.) 6, Park 5

Dakota Wesleyan 1-9, Mount Martin 0-5

Franklin 9, Wilmington (Ohio) 8

Friends 5, Ottawa (Kan.) 3

Grand View 1, Peru St. 0

Briar Cliff 10-1, Jamestown 1-2

Kansas Wesleyan 9, Bethany (Kan.) 8, 13 innings

Lincoln (Ill.) at William Penn, 2, ccd.

Mount Mercy 13, Culver-Stockton 3

Ohio Dominican 5, Tiffin 4

Omaha 3, N. Dakota St. 0

St. Francis (Ill.) 6, Indiana South Bend 2

St. Francis (Ind.) at Marian (Ind.), 2, ppd.

St. Xavier 10, Roosevelt 1

Texas Rio Grande Valley 6, Kansas St. 5

Wabash 6, Hanover 5

FAR WEST

Luther 9, Wesleyan (Conn.) 1

Oregon 1, Washington 0, 10 innings

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.