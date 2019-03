Sunday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Oakland 103 000 001—5 11 2 Nippon-Ham 000 000 100—1 8 0

Rodon, and McCann; Greinke, and Avila.

___

Tampa Bay 011 000 000—2 4 1 Boston (ss) 100 000 02x—3 8 1

Merritt, Sulser (3), Wood (4), Milner (6), Pagan (7), Poche (8), and Zunino, Hernandez; Johnson, Kelley (3), Hembree (4), Lau (4), Brewer (5), Mejia (7), Feltman (8), Smith (8), Bazardo (9), and Swihart, Vazquez. W_Smith 1-0. L_Poche 0-2. Sv_Bazardo.

___

Houston 000 103 003—7 11 0 Atlanta (ss) 000 003 000—3 7 0

Valdez, Perez (5), Emanuel (6), Guduan (7), McCurry (8), Garza (9), and Chirinos, Robinson; Teheran, Freeman (6), De Paula (10), Venters (11), Graham (12), Mader (12), and Flowers, Jackson. W_Valdez 2-0. L_Teheran 0-2. Sv_Mader. HRs_Freeman.

___

New York Yankees (ss) 000 012 220—7 12 0 Philadelphia 000 030 000—3 4 3

Paxton, Green (5), Betances (6), Kahnle (7), Coulombe (8), Severino (9), and Sanchez, Lavarnway; Eickhoff, Neshek (4), Alvarez (5), Neris (6), Morgan (7), Dominguez (8), Brogdon (9), and Knapp, McBride. W_Betances 1-0. L_Morgan 0-1. HRs_Tulowitzki, Bird, Torres.

___

New York Mets 000 210 200—5 9 0 Washington 600 001 03x—10 18 1

Santiago, Coleman (1), O’Rourke (4), Bashlor (6), Gilliam (8), and Mesoraco, Nido; Strasburg, Suero (9), Alvarez (12), Voth (10), and Suzuki, Kieboom. W_Strasburg 3-0. L_Santiago 1-1. Sv_Voth. HRs_Alonso, Conforto; Soto, Goeddel.

___

St. Louis 000 000 002—2 2 0 Miami 100 001 02x—4 7 3

Gant, Meisinger (8), Layne (8), Beck (8), Webb (6), and Molina, Knizner; Richards, Steckenrider (5), Brice (6), Guerrero (7), and Holaday, Chavez. W_Richards 2-1. L_Gant 1-1. Sv_Meisinger. HRs_Alvarez.

___

Atlanta (ss) 000 200 000—2 6 1 Detroit 120 000 00x—3 7 2

Toussaint, Santiago (5), Sobotka (7), Leyva (8), and McCann; Ross, Garrett (6), Stumpf (7), Funkhouser (8), and Hicks, Rupp. W_Ross 2-3. L_Toussaint 1-3. Sv_Funkhouser.

___

Boston (ss) 100 000 000—1 6 1 Pittsburgh 011 203 01x—8 9 1

Walden, McGrath (3), Smith (4), Tapia (6), Martinez (8), and Leon, Hernandez; Taillon, Liriano (6), Burdi (9), Maurer (11), and Cervelli. W_Taillon 1-0. L_Walden 2-1. HRs_Marte, Dickerson.

___

New York Yankees (ss) 201 100 001—5 11 1 Baltimore 000 001 020—3 7 0

Loaisiga, Hale (4), Hutchison (7), Brothers (9), and Higashioka; Wright Jr., Araujo (6), Fry (7), Castro (9), Wotherspoon (9), and Sucre, Perez. W_Loaisiga. L_Wright Jr.. Sv_Brothers. HRs_Andujar, Voit, Zehner; Perez.

___

Minnesota 121 020 200—8 13 1 Toronto 105 000 21x—9 12 1

Guilmet, Collins (2), Romero (3), Adams (3), Baxendale (4), Mejia (5), Morin (6), Eades (8), and Garver; Sanchez, Fisk (4), Morimando (5), Giles (6), Tepera (7), Shafer (8), Watts (9), and Maile, Cantwell. W_Shafer 1-0. L_Eades 1-1. Sv_Watts. HRs_Austin, Adrianza; Grichuk, Tellez.

___

