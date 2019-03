Tigers 3, Braves 2

By The Associated Press

Atlanta Detroit ab r h bi ab r h bi O.Albes ss 4 0 0 0 Hrrison 2b 3 1 2 0 Salazar ss 1 0 1 0 H.Cstro 2b 1 0 0 0 Clbrson lf 3 0 0 0 Cstllns rf 3 0 1 0 J.Ramos lf 1 0 0 0 C.Gbson rf 1 0 0 0 Acn Jr. cf 4 0 0 0 Cabrera dh 2 0 0 0 Ju.Dean rf 1 0 0 0 Sanchez ph 2 0 1 0 B.McCnn c 3 0 1 0 Goodrum 1b 2 0 0 0 A.Riley 3b 3 1 0 0 J.Lster 1b 2 0 0 0 Lckhart 3b 1 0 1 0 Stewart lf 2 0 0 0 Flrimon 2b 4 1 1 0 Woodrow lf 1 0 0 0 R.Ortga rf 3 0 0 1 B.Dixon 3b 1 1 0 0 LaMarre rf 1 0 1 0 K.Eaves 3b 1 0 0 0 Kzm Jr. 1b 4 0 1 1 J.Hicks c 2 1 1 0 Tssaint sp 1 0 0 0 Ca.Rupp c 1 0 0 0 M.Money ph 0 0 0 0 Mahtook cf 2 0 1 2 Neslony ph 1 0 0 0 Meadows cf 1 0 1 0 J.Mrcer ss 2 0 0 0 P.Kozma ss 1 0 0 0 Totals 35 2 6 2 Totals 30 3 7 2

Atlanta 000 200 000—2 Detroit 120 000 00x—3

E_Albies (1), Harrison (3), Lester (2). LOB_Atlanta 10, Detroit 4. 2B_Harrison (3), Mahtook (4). CS_Harrison (1).

IP H R ER BB SO Atlanta Toussaint L, 1-3 4 5 3 2 0 5 Santiago 2 0 0 0 0 2 Sobotka BS, 0-4 1 1 0 0 0 0 Leyva 1 1 0 0 0 1 Detroit Ross W, 2-3 5 2 2 0 2 4 Garrett H, 3 1 0 0 0 0 3 Stumpf H, 2 1 0 0 0 0 1 Funkhouser BS, 1-4 2 4 0 0 0 4

HBP_by_Toussaint (Dixon), Ross (McCann), Stumpf (Mooney).

PB_McCann.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, John Bacon; Second, Jeremy Riggs; Third, Jerry Layne.

T_2:28. A_5,878

