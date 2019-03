Tigers 3, Twins 0

By The Associated Press

Detroit Minnesota ab r h bi ab r h bi Stewart lf 3 0 1 0 Gnzalez 3b 3 0 0 0 Woodrow lf 0 0 0 0 Za.Wiel lf 1 0 0 0 Cndlrio 3b 4 0 0 0 M.Grver dh 4 0 0 0 Cabrera 1b 3 0 0 0 C..Cron 1b 2 0 0 0 B.Dixon 1b 1 0 0 0 La.Wade rf 1 0 0 0 Goodrum ss 3 0 0 0 Rosario lf 2 0 0 0 P.Kozma ss 1 0 0 0 N.Grdon ss 1 0 1 0 Mahtook rf 3 0 1 0 J.Schop 2b 2 0 0 0 V.Reyes rf 1 0 0 0 L.Arrez 2b 1 0 0 0 Rdrguez dh 3 0 1 0 J.Cstro c 2 0 0 0 C.Sedio ph 0 0 0 0 T.Telis 1b 1 0 0 0 Beckham 2b 2 1 1 0 B.Bxton cf 2 0 1 0 H.Cstro 2b 1 0 0 0 R.Cesar 3b 1 0 0 0 Greiner c 2 1 2 1 Adranza ss 2 0 1 0 B.Wlson c 1 0 0 0 Nvrreto c 1 0 0 0 J.Jones cf 2 1 2 2 Mi.Reed rf 2 0 0 0 Cameron cf 1 0 0 0 Whtfeld cf 1 0 0 0 Totals 31 3 8 3 Totals 29 0 3 0

Detroit 000 030 000—3 Minnesota 000 000 000—0

DP_Detroit 3, Minnesota 0. LOB_Detroit 5, Minnesota 2. 2B_Beckham (3), Greiner (3), Buxton (2). 3B_Gordon (1). HR_Jones (2).

IP H R ER BB SO Detroit Ross W, 1-3 4 1 0 0 0 5 Alcantara H, 3 1 0 0 0 0 1 Stumpf H, 1 1 1 0 0 0 0 Carpenter S, 1-1 3 1 0 0 0 2 Minnesota Gibson 3 5 0 0 0 4 Reed BS, 0-3 1 0 0 0 0 0 Rogers L, 0-1 1 3 3 3 0 1 Parker 1 0 0 0 0 3 May 1-3 0 0 0 2 1 Baxendale BS, 4-6 2-3 0 0 0 1 0 Collins 1 0 0 0 0 3 Duffey 1 0 0 0 1 0

WP_Gibson.

Umpires_Home, Will Little; First, Jeff Kellogg; Second, Tim Timmons; Third, Sam Holbrook.

T_2:40. A_9,030

