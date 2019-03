Tigers 6, Pirates 3

By The Associated Press

Pittsburgh Detroit ab r h bi ab r h bi P.Reyes 2b 3 0 0 1 Hrrison 2b 2 2 1 1 K.Krmer ph 0 0 0 0 Beckham 2b 2 0 2 0 Kvlehan lf 4 0 0 0 J.Mrcer ss 2 0 0 0 C.Moran 3b 2 0 0 0 P.Kozma ss 2 0 1 0 K.Hayes ph 1 0 0 0 Cabrera 1b 2 0 0 1 J.Osuna 1b 3 0 0 0 B.Dixon 1b 1 0 0 0 L.Tncas 1b 1 0 1 0 Cndlrio 3b 2 1 1 0 K.Nwman ss 3 1 1 0 Rdrguez 3b 1 0 0 0 On.Cruz ss 1 0 0 0 Stewart lf 3 1 2 3 Stllngs c 3 1 1 0 Pterson rf 1 0 0 0 C.Klley c 1 0 0 0 J.Hicks dh 3 0 0 0 W.Craig dh 0 1 0 0 C.Sedio ph 1 0 0 0 J.Shuck cf 3 0 0 0 Mahtook rf 3 1 1 0 Rynolds rf 2 0 1 2 L.Burch lf 1 0 0 0 Knneman rf 1 0 0 0 Greiner c 3 1 2 1 Ca.Rupp c 1 0 0 0 J.Jones cf 3 0 0 0 H.Cstro cf 1 0 0 0 Totals 28 3 4 3 Totals 34 6 10 6

Pittsburgh 000 030 000—3 Detroit 130 020 00x—6

E_Moran (4). DP_Pittsburgh 2, Detroit 0. LOB_Pittsburgh 3, Detroit 8. 2B_Harrison (2), Candelario (5), Mahtook (3), Greiner (5). HR_Stewart (3). SB_Harrison (1). CS_Reyes (2). SF_Cabrera (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Archer L, 0-1 3 6 4 3 1 4 Feliz BS, 0-2 2 1 2 2 1 3 Barrett 1 2 0 0 0 1 Holmes 1 0 0 0 0 0 Hartlieb 1 1 0 0 0 1 Detroit Moore W, 3-1 4 1-3 3 3 3 2 4 Coleman H, 1 1 2-3 0 0 0 1 0 Jimenez H, 5 1 0 0 0 1 2 Reininger S, 1-1 2 1 0 0 1 2

HBP_by_Archer (Harrison).

PB_Greiner.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Mark Wegner; Second, D;J; Reyburn; Third, Brennan Miller.

T_2:47. A_6,657

