Trail Blazers-Pelicans, Box

Hood 5-7 5-5 17, Aminu 2-6 2-2 6, Nurkic 3-8 5-6 11, Lillard 8-18 4-4 24, McCollum 10-20 0-2 23, Layman 0-6 0-0 0, Collins 5-11 2-2 12, Kanter 6-7 5-6 17, Curry 3-9 1-1 8, Turner 1-4 2-4 4. Totals 43-96 26-32 122.
Williams 1-4 0-0 3, Randle 20-34 3-11 45, Okafor 5-7 0-2 10, Payton 4-11 5-6 14, Jackson 7-13 2-4 16, Miller 3-10 0-0 8, Diallo 2-4 0-0 4, Smith 2-5 2-2 8, Clark 1-6 0-0 2. Totals 45-94 12-25 110.
|Portland
|30
|26
|31
|35—122
|New Orleans
|37
|20
|25
|28—110
3-Point Goals_Portland 10-27 (Lillard 4-9, McCollum 3-4, Hood 2-2, Curry 1-5, Aminu 0-2, Collins 0-2, Layman 0-3), New Orleans 8-30 (Smith 2-4, Miller 2-6, Randle 2-7, Williams 1-2, Payton 1-4, Jackson 0-3, Clark 0-4). Fouled Out_Nurkic. Rebounds_Portland 54 (Nurkic 12), New Orleans 45 (Payton 12). Assists_Portland 26 (Lillard 7), New Orleans 31 (Payton 16). Total Fouls_Portland 18, New Orleans 23. A_16,117 (16,867).
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