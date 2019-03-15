Listen Live Sports

Copyright 2019 Hubbard Radio Washington DC, LLC. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

 
 
The Associated Press
 
Sports News
 
...

Trail Blazers-Pelicans, Box

March 15, 2019 10:29 pm
 
< a min read
Share       
PORTLAND (122)

Hood 5-7 5-5 17, Aminu 2-6 2-2 6, Nurkic 3-8 5-6 11, Lillard 8-18 4-4 24, McCollum 10-20 0-2 23, Layman 0-6 0-0 0, Collins 5-11 2-2 12, Kanter 6-7 5-6 17, Curry 3-9 1-1 8, Turner 1-4 2-4 4. Totals 43-96 26-32 122.

NEW ORLEANS (110)

Williams 1-4 0-0 3, Randle 20-34 3-11 45, Okafor 5-7 0-2 10, Payton 4-11 5-6 14, Jackson 7-13 2-4 16, Miller 3-10 0-0 8, Diallo 2-4 0-0 4, Smith 2-5 2-2 8, Clark 1-6 0-0 2. Totals 45-94 12-25 110.

Portland 30 26 31 35—122
New Orleans 37 20 25 28—110

3-Point Goals_Portland 10-27 (Lillard 4-9, McCollum 3-4, Hood 2-2, Curry 1-5, Aminu 0-2, Collins 0-2, Layman 0-3), New Orleans 8-30 (Smith 2-4, Miller 2-6, Randle 2-7, Williams 1-2, Payton 1-4, Jackson 0-3, Clark 0-4). Fouled Out_Nurkic. Rebounds_Portland 54 (Nurkic 12), New Orleans 45 (Payton 12). Assists_Portland 26 (Lillard 7), New Orleans 31 (Payton 16). Total Fouls_Portland 18, New Orleans 23. A_16,117 (16,867).

        Insight by HID Global: Learn how agencies approaching identity authentication in this exclusive executive briefing.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

Related Topics
Sports News

Top Stories

The Associated Press

Government Events

3|25 Secretary Mark Esper Army Budget...
3|26 NAWCAD Pax Industry Day and LRAF 2019
3|26 reStart Reston Hiring & Networking...
See More Events
Post Your Event

Defense Photo of the Day

US soldiers in Germany participate in friendly competition

Today in History

1955: US Customs seizes Ginsberg's 'Howl' for obscenity

Get our daily newsletter.