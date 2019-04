Twins 8, Orioles 7

By The Associated Press

Minnesota Baltimore ab r h bi ab r h bi M.Kpler rf 4 1 1 3 Smt Jr. rf 4 1 3 3 Ja.Cave rf 1 0 0 0 Jarrett pr 1 0 0 0 Adranza ss 4 0 0 0 Mancini lf 3 0 0 0 J.Davis lf 1 0 0 0 Bostick lf 2 0 0 0 Ne.Cruz dh 3 1 1 1 C.Davis 1b 3 1 1 1 Rosario ph 2 0 0 0 Mntcstl 1b 2 0 0 0 Rosario lf 4 0 2 1 Ri.Ruiz 3b 4 1 1 1 C..Cron 1b 4 0 0 0 Escarra 1b 1 0 0 0 Gnzalez 3b 4 0 0 0 R.Nunez dh 4 1 1 1 J.Schop 2b 4 2 3 0 C.Sisco c 1 1 1 0 J.Cstro c 2 2 2 2 A.Susac c 2 1 1 0 M.Grver c 1 0 0 0 Jackson ss 3 0 0 0 B.Bxton cf 3 2 1 1 A.Feliz ss 1 0 0 0 Pterson 2b 1 0 0 0 McKenna lf 1 0 1 0 Yu.Diaz cf 3 1 0 0 Totals 37 8 10 8 Totals 36 7 9 6

Minnesota 004 400 000—8 Baltimore 002 103 100—7

E_Schoop (2). LOB_Minnesota 4, Baltimore 6. 2B_Cruz (3), Schoop (3), Castro (2), Smith Jr. (1). HR_Kepler (3), Castro (3), Smith Jr. (1), Davis (1), Ruiz (1), Nunez (1). SB_Buxton (4).

IP H R ER BB SO Minnesota Berrios W, 3-0 4 2-3 4 3 2 1 6 Parker 1-3 0 0 0 0 1 Rogers 2-3 2 2 2 0 1 Comer 1-3 1 1 1 1 0 Morin H, 2 1 1 1 1 0 1 Guilmet H, 3 1 1 0 0 0 1 Camarena S, 1-1 1 0 0 0 0 1 Baltimore Cobb 1 0 0 0 0 0 Yacabonis L, 1-2 1 2-3 4 4 4 1 3 Chleborad 1 1-3 3 4 4 1 1 Givens 1 0 0 0 0 2 Bleier 1 1 0 0 0 0 Phillips 2 2 0 0 0 3 Flaa 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Berrios (Peterson).

WP_Berrios.

PB_Castro, Garver.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Dan Merzel; Second, Ramon De Jesus; Third, Alex Tosi.

T_3:03. A_7,335

