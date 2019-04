Valspar Championship Par Scores

By The Associated Press

Saturday At Innisbrook Resort (Copperhead) Palm Harbor, Fla. Purse: $6.7 million Yardage: 7,340; Par 71 Third Round Paul Casey 70-66-68—204 -9 Dustin Johnson 69-69-67—205 -8 Jason Kokrak 69-71-66—206 -7 Luke Donald 67-70-70—207 -6 Scott Stallings 69-68-70—207 -6 Louis Oosthuizen 70-72-66—208 -5 Nick Taylor 71-70-67—208 -5 Jim Furyk 69-71-68—208 -5 Curtis Luck 70-68-70—208 -5 Sungjae Im 70-67-71—208 -5 Austin Cook 69-67-72—208 -5 Matt Jones 73-68-68—209 -4 Brian Stuard 68-72-69—209 -4 Sam Burns 69-74-67—210 -3 Russell Knox 67-76-67—210 -3 Dylan Frittelli 72-71-67—210 -3 Harris English 75-68-67—210 -3 Ryan Armour 70-72-68—210 -3 Mackenzie Hughes 70-72-68—210 -3 Bubba Watson 69-71-70—210 -3 Sepp Straka 66-76-69—211 -2 Denny McCarthy 68-74-69—211 -2 Bill Haas 72-70-69—211 -2 Brian Gay 73-69-69—211 -2 Jon Rahm 71-68-72—211 -2 Lucas Glover 72-67-72—211 -2 Nick Watney 71-72-69—212 -1 Charley Hoffman 69-74-69—212 -1 Henrik Stenson 70-73-69—212 -1 Roger Sloan 70-72-70—212 -1 Joaquin Niemann 69-73-70—212 -1 C.T. Pan 71-70-71—212 -1 Russell Henley 69-72-71—212 -1 Rory Sabbatini 70-69-73—212 -1 Shawn Stefani 68-71-73—212 -1 Kramer Hickok 71-68-73—212 -1 Roberto Castro 68-71-73—212 -1 Zach Johnson 71-72-70—213 E Graeme McDowell 71-72-70—213 E Chesson Hadley 74-69-70—213 E Julián Etulain 69-73-71—213 E Rafa Cabrera Bello 71-71-71—213 E Satoshi Kodaira 70-71-72—213 E Wyndham Clark 71-70-72—213 E Sam Saunders 71-69-73—213 E Brandt Snedeker 70-70-73—213 E Vaughn Taylor 74-69-71—214 +1 Billy Hurley III 74-69-71—214 +1 Sung Kang 71-71-72—214 +1 Kevin Kisner 67-75-72—214 +1 Danny Willett 69-71-74—214 +1 Joel Dahmen 66-72-76—214 +1 Sergio Garcia 71-72-72—215 +2 Peter Malnati 69-74-72—215 +2 Jonas Blixt 74-69-72—215 +2 Roberto Díaz 69-72-74—215 +2 Peter Uihlein 72-71-73—216 +3 Danny Lee 72-71-73—216 +3 Hank Lebioda 69-73-74—216 +3 Brandon Harkins 73-69-74—216 +3 Anirban Lahiri 70-71-75—216 +3 Kelly Kraft 69-72-75—216 +3 Ryan Blaum 73-67-76—216 +3 Chris Stroud 72-71-74—217 +4 Patton Kizzire 70-71-76—217 +4 Harold Varner III 69-74-75—218 +5 Alex Cejka 71-70-77—218 +5 Andrew Landry 72-71-76—219 +6 Morgan Hoffmann 73-70-77—220 +7 Trey Mullinax 71-72-77—220 +7

