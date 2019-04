Valspar Championship Scores

By The Associated Press

Thursday At Innisbrook Resort (Copperhead) Palm Harbor, Fla. Purse: $6.7 million Yardage: 7,340; Par 71 (36-35) First Round

a-denotes amateur

Joel Dahmen 33-33—66 Sepp Straka 33-33—66 Russell Knox 38-29—67 Kevin Kisner 34-33—67 Luke Donald 33-34—67 Brian Stuard 33-35—68 Keegan Bradley 36-32—68 Denny McCarthy 35-33—68 Roberto Castro 36-32—68 Shawn Stefani 35-33—68 Peter Malnati 35-34—69 Tyrrell Hatton 34-35—69 Harold Varner III 34-35—69 Russell Henley 35-34—69 Charley Hoffman 33-36—69 Joaquin Niemann 35-34—69 Jason Kokrak 33-36—69 Kelly Kraft 36-33—69 Sam Burns 35-34—69 Hank Lebioda 36-33—69 Julián Etulain 35-34—69 Scott Stallings 33-36—69 Dustin Johnson 34-35—69 Bubba Watson 35-34—69 Jim Furyk 35-34—69 Austin Cook 35-34—69 Danny Willett 36-33—69 Roberto Díaz 36-33—69 Rory Sabbatini 36-34—70 Bud Cauley 35-35—70 Ollie Schniederjans 36-34—70 Ryan Armour 37-33—70 Henrik Stenson 35-35—70 Curtis Luck 35-35—70 Stewart Cink 36-34—70 Satoshi Kodaira 37-33—70 Anirban Lahiri 36-34—70 Roger Sloan 38-32—70 Sungjae Im 35-35—70 Louis Oosthuizen 37-33—70 Paul Casey 36-34—70 Brandt Snedeker 37-33—70 Patton Kizzire 36-34—70 Mackenzie Hughes 35-35—70 Michael Kim 35-35—70 Rafa Cabrera Bello 38-33—71 Jon Rahm 36-35—71 Sergio Garcia 37-34—71 Jason Dufner 35-36—71 Zach Johnson 35-36—71 Cody Gribble 37-34—71 C.T. Pan 35-36—71 Graeme McDowell 37-34—71 Nick Watney 35-36—71 Nick Taylor 35-36—71 Sung Kang 35-36—71 Alex Cejka 37-34—71 Ben Silverman 36-35—71 Trey Mullinax 36-35—71 Charl Schwartzel 36-35—71 Sam Saunders 37-34—71 Branden Grace 37-34—71 Wyndham Clark 36-35—71 Kramer Hickok 35-36—71 Cameron Tringale 37-35—72 Peter Uihlein 35-37—72 Ryan Moore 37-35—72 Hudson Swafford 37-35—72 Chez Reavie 36-36—72 Hunter Mahan 36-36—72 Bill Haas 38-34—72 Robert Streb 38-34—72 Andrew Landry 38-34—72 Grayson Murray 35-37—72 Chris Stroud 36-36—72 K.J. Choi 37-35—72 Danny Lee 35-37—72 Lucas Glover 36-36—72 Dylan Frittelli 37-35—72 Brandon Hagy 36-37—73 Tom Hoge 38-35—73 Patrick Rodgers 38-35—73 Webb Simpson 36-37—73 Steve Stricker 37-36—73 Jim Herman 35-38—73 Freddie Jacobson 37-36—73 Matt Jones 37-36—73 Dylan Meyer 37-36—73 Stephan Jaeger 38-35—73 Brian Gay 37-36—73 J.T. Poston 40-33—73 Kenny Perry 38-35—73 D.A. Points 38-35—73 Rod Pampling 37-36—73 Adam Hadwin 39-34—73 Morgan Hoffmann 36-37—73 Brandon Harkins 38-35—73 Ryan Blaum 36-37—73 Carlos Ortiz 40-33—73 Alex Prugh 38-36—74 Scott Langley 37-37—74 Kevin Tway 39-35—74 Jason Day 39-35—74 Sangmoon Bae 38-36—74 Vaughn Taylor 40-34—74 Kyle Jones 39-35—74 Joey Garber 38-36—74 John Senden 36-38—74 Billy Hurley III 38-36—74 Gary Woodland 39-35—74 Brian Harman 37-37—74 Chesson Hadley 36-38—74 Jonas Blixt 37-37—74 Sam Ryder 37-37—74 Richy Werenski 37-37—74 Seamus Power 37-37—74 Michael Thompson 37-37—74 Ryan Vermeer 39-35—74 Chase Wright 37-37—74 aAkshay Bhatia 37-37—74 Beau Hossler 34-41—75 Cameron Davis 37-38—75 Harris English 37-38—75 David Hearn 37-38—75 Kevin Streelman 38-37—75 Seth Reeves 40-35—75 Adam Schenk 38-37—75 Brian Davis 37-39—76 Brendan Steele 40-36—76 Ted Potter, Jr. 41-35—76 Chris Kirk 39-37—76 Scott Brown 39-37—76 Adam Svensson 37-39—76 José de Jesús Rodríguez 39-37—76 Martin Trainer 39-38—77 Patrick Reed 39-38—77 Rod Perry 36-42—78 Tyler Duncan 40-38—78 Brice Garnett 40-38—78 Max Homa 39-39—78 Kyoung-Hoon Lee 43-36—79 Austin Connelly 42-37—79 Sebastián Muñoz 41-38—79 Jim Knous 41-39—80

