Web.com Tour Money Leaders

Through Feb. 17 Trn Money 1. Mark Anderson 3 $140,781 2. Michael Gligic 5 $124,225 3. Rafael Campos 5 $118,181 4. Zecheng Dou 4 $110,619 5. Mark Hubbard 5 $105,421 6. Tyler McCumber 5 $96,330 7. Vincent Whaley 5 $86,010 8. Xinjun Zhang 5 $85,256 9. Drew Weaver 5 $82,590 10. Maverick McNealy 5 $81,304 11. Steve LeBrun 5 $72,883 12. Carl Yuan 5 $61,424 13. John Oda 5 $58,738 14. Ben Kohles 5 $57,908 15. Ben Taylor 5 $51,852 16. Rhein Gibson 5 $51,640 17. Scottie Scheffler 5 $49,384 18. Cameron Percy 4 $48,869 19. Willy Wilcox 4 $48,425 20. Doug Ghim 3 $42,430 21. Paul Imondi 5 $42,288 22. Brett Stegmaier 5 $41,071 23. Billy Kennerly 4 $40,590 24. Jimmy Stanger 4 $39,864 25. Andrew Novak 5 $38,195 26. Chris Baker 5 $37,652 27. Rick Lamb 5 $35,934 28. Ryan Yip 5 $33,500 29. Derek Fathauer 2 $32,508 30. Steven Alker 4 $31,215 31. Tim Wilkinson 5 $30,036 32. Bo Hoag 5 $28,420 33. Wade Binfield 4 $28,158 34. Rob Oppenheim 5 $27,146 35. Brett Coletta 4 $26,325 36. Max Greyserman 5 $26,247 37. Nelson Ledesma 5 $26,026 38. Brad Hopfinger 5 $23,594 39. Steve Wheatcroft 5 $23,331 40. Matthew NeSmith 5 $23,144 41. J.T. Griffin 1 $22,000 42. Matt Every 2 $20,155 43. Albin Choi 5 $19,928 44. Mickey DeMorat 2 $19,623 45. Steve Marino 2 $18,833 46. Zac Blair 5 $18,600 47. Andres Gallegos 5 $18,236 48. Nicolas Echavarria 5 $18,188 48. Derek Ernst 5 $18,188 50. Charlie Saxon 5 $17,323

