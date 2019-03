Wednesday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Fordham 67, George Washington 56

Penn St. 66, Rutgers 65

Seton Hall 73, Marquette 64

UMass 87, Richmond 79

West Virginia 90, Iowa St. 75

SOUTH

Arkansas 84, Vanderbilt 48

Davidson 64, St. Bonaventure 46

Georgia Tech 63, NC State 61

LSU 79, Florida 78, OT

Louisiana Tech 72, FAU 69

Marshall 94, FIU 78

Missouri 64, Georgia 39

Nicholls 83, Northwestern St. 60

Rice 79, Charlotte 70

SE Louisiana 81, New Orleans 67

South Florida 75, Tulane 70

Southern Miss. 59, Old Dominion 52

Texas A&M-CC 59, McNeese St. 50

UTSA 81, W. Kentucky 76, OT

MIDWEST

Clemson 64, Notre Dame 62

Creighton 76, Providence 70, OT

Dayton 70, La Salle 39

DePaul 101, Georgetown 69

Northwestern 68, Ohio St. 50

Saint Louis 85, Duquesne 75

SOUTHWEST

Cent. Arkansas 91, Sam Houston St. 87

Houston Baptist 118, Incarnate Word 111

Middle Tennessee 69, UTEP 53

Oklahoma St. 67, Baylor 64

FAR WEST

Fresno St. 76, San Diego St. 74

Long Beach St. 70, UC Riverside 57

New Mexico 73, Boise St. 72

Oregon 72, Washington St. 61

Washington 81, Oregon St. 76, OT

Wyoming 81, San Jose St. 71

TOURNAMENT

Horizon League

First Round

N. Kentucky 99, Detroit 88

Oakland 88, Youngstown St. 84

Northeast Conference

First Round

Fairleigh Dickinson 84, Wagner 46

LIU Brooklyn 71, Sacred Heart 62

Robert Morris 69, St. Francis Brooklyn 65, OT

Ohio Valley Conference

First Round

Morehead St. 72, SIU-Edwardsville 68

UT Martin 78, E. Illinois 71

