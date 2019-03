Wednesday’s Major League Linescore

By The Associated Press

Minnesota 001 104 012—9 10 0 Boston 020 001 002—5 9 1

Berrios, Dean (4), Parker (5), Magill (6), Morin (7), Collins (8), Knight (9), and Garver; Eovaldi, Brewer (4), Johnson (5), Lau (6), Smith (7), Runzler (9), and Swihart, Centeno. W_Parker 1-0. L_Johnson 0-2. HRs_Rosales, Navarreto, Buxton.

Atlanta 101 101 000—4 9 2 Washington 310 110 02x—8 9 2

Gausman, De Paula (1), Fried (3), Leyva (6), Winkler (7), Sobotka (8), Mader (8), and Lopez, Morales; Corbin, Doolittle (5), Rosenthal (6), Barraclough (9), Miller (10), Williams (11), and Kieboom, Reetz. W_Corbin 1-1. L_Gausman 0-1. Sv_Rosenthal. HRs_Eaton, Turner, Soto, Dozier.

St. Louis 000 010 000—1 3 1 Miami 010 001 02x—4 7 0

Hudson, Hicks (4), Miller (5), Shreve (6), Webb (7), Hauschild (8), and Wieters, Knizner; Urena, Conley (9), Smith (10), and Holaday, Chavez. W_Smith 1-0. L_Shreve 1-1. Sv_Conley. HRs_Marrero.

Toronto 030 010 000—4 10 1 Baltimore 000 012 03x—6 7 1

Stroman, Guerra (5), Reid-Foley (6), Paulino (8), Barnes (8), and Jansen, Cantwell; Cashner, Ramirez (4), Scott (7), Phillips (8), Carroll (9), and Sucre, Perez. W_Phillips 1-0. L_Paulino 0-1.

Houston 000 000 100—1 4 1 New York Mets 000 200 00x—2 5 0

Cole, Emanuel (5), Perez (6), Martin (7), and Stassi, Papierski; Syndergaard, O’Rourke (6), Lugo (7), Avilan (9), and Ramos, Mesoraco. W_Syndergaard. L_Cole. Sv_Avilan. HRs_Cano.

Chicago Cubs 031 330 010—11 16 1 Oakland 106 001 022—12 12 2

Lester, Carasiti (3), Cishek (5), Brach (6), Kontos (7), Zagurski (8), Markey (9), and Contreras, Davis; Fiers, Blevins (4), Trivino (5), Montas (6), and Hundley, Phegley. W_Montas. L_Zagurski 2-1. Sv_Montas. HRs_Bote, Rizzo, Adames, Field; Hundley, Pinder.

Cleveland (ss) 210 030 100—7 11 4 Kansas City 421 402 04x—17 21 0

Anderson, Mitchell (2), Hu (3), Whitehouse (4), Wittgren (5), Cole (6), Martinez (7), Smith (8), and Plawecki, Haase; Keller, Kennedy (5), McCarthy (8), Ellis (9), and Gallagher. W_Keller 1-0. L_Anderson 0-1. Sv_McCarthy. HRs_Brooks, Bauers; Bonifacio, Soler, Gallagher.

Milwaukee 000 030 000—3 5 1 Cleveland (ss) 301 030 11x—9 11 0

Anderson, Hader (5), Archer (5), Albers (6), Claudio (7), Houser (8), and Nottingham, Alvarez; Bauer, Edwards (5), Grimm (7), Olson (8), Ramirez (9), and Perez, Federowicz. W_Bauer. L_Anderson 0-2. Sv_Houser. HRs_Hiura; Perez.

Arizona 120 000 000—3 7 0 Colorado 011 201 00x—5 8 1

Andriese, Rzepczynski (5), Sherfy (6), Scott (7), Krehbiel (8), and Avila, Heineman; Freeland, Davis (5), Dunn (9), Shaw (10), Oh (11), Oberg (12), and Iannetta, Rabago. W_Freeland 2-1. L_Andriese 0-2. Sv_Oberg. HRs_Szczur; Blackmon, Story.

Philadelphia 000 310 001 —5 12 1 New York Yankees 110 003 000 x—5 9 1

Eflin, Neris (5), Alvarez (6), Dominguez (6), Bleich (7), Martin (8), Beato (9), and Realmuto, Butera; Tanaka, Green (4), Ottavino (5), Kahnle (6), Hutchison (7), Diehl (9), and Sanchez, Lavarnway. HRs_Realmuto, Kingery; Stanton.

San Diego 020 430 000—9 9 1 Los Angeles Angels 100 000 200—3 11 1

Paddack, Wingenter (5), Stammen (6), Loup (7), Maton (7), Warren (9), and Mejia, Stewart; Pena, Curtiss (3), Hudson (5), Anderson (6), Jennings (8), Bedrosian (9), and Lucroy, Pena. W_Paddack 2-1. L_Pena 2-1. Sv_Curtiss. HRs_Hedges (2), Reyes.

San Francisco 013 000 000—4 9 0 Seattle 020 110 40x—8 13 0

Holland, Black (5), Beede (6), Venditte (7), Okert (8), and Rivera, Bart; Gonzales, Warren (3), Elias (5), Armstrong (7), Rosscup (8), Festa (9), and Narvaez, Freitas. W_Armstrong. L_Beede 0-1. HRs_Healy.

Chicago White Sox 000 200 080—10 11 4 Los Angeles Dodgers 000 600 010—7 8 1

Banuelos, Cabrera (4), Herrera (5), Colome (6), Fry (7), Frare (8), Vieira (9), and McCann, Gonzalez; Stripling, Vasquez (4), Jansen (5), Kelly (6), Garcia (7), Cabrera (8), Curry (8), Salow (9), and Martin, Thole. W_Fry 1-0. L_Curry. Sv_Curry. HRs_Hernandez, Bellinger, Martin.

