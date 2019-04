White Sox 7, Diamondbacks 1

By The Associated Press

Chicago Arizona ab r h bi ab r h bi Moncada 3b 2 0 1 1 A.Jones rf 2 0 0 0 Mendick pr 2 0 1 0 J.Dyson cf 2 0 1 0 Sanchez 2b 2 0 0 1 Escobar 3b 1 0 0 0 Mdrigal pr 3 2 2 1 I.Vrgas pr 2 0 0 0 J.Abreu 1b 2 0 1 1 W.Flres 2b 2 0 0 0 M.Skole pr 3 1 1 0 C.Wlker 1b 2 0 1 0 Y.Alnso dh 2 0 1 1 Peralta lf 2 0 0 0 R.Goins pr 2 0 1 1 M.Szczr lf 2 0 1 0 P.Tcker ph 1 0 0 0 Ja.Lamb 1b 2 1 2 1 Jimenez lf 2 0 0 0 D.Ellis pr 2 0 0 0 S.Wlker lf 3 0 0 0 K.Marte cf 2 0 0 0 D.Palka rf 2 0 1 0 M.Wlson rf 2 0 0 0 Rthrfrd pr 3 1 1 0 N.Ahmed ss 2 0 0 0 Cstillo c 3 1 2 1 Perdomo ss 2 0 1 0 Collins c 2 0 0 0 C.Kelly c 2 0 0 0 Andrson ss 2 1 1 0 Mroglio c 1 0 0 0 R.Trres ss 1 1 1 0 M.Kelly sp 2 0 1 0 A.Engel cf 2 0 0 0 P.Smith ph 1 0 0 0 L.Rbert cf 2 0 0 0 Totals 41 7 14 7 Totals 33 1 7 1

Chicago 004 110 010—7 Arizona 010 000 000—1

DP_Chicago 0, Arizona 1. LOB_Chicago 9, Arizona 6. 2B_Madrigal (1), Abreu (6), Palka (4), Castillo (4), Walker (5). HR_Lamb (1).

IP H R ER BB SO Chicago Nova W, 2-2 3 1 1 1 0 3 Frare 1 1 0 0 1 0 Burr 1 1 0 0 0 2 Marshall 1 2 0 0 0 1 Foster 2 2 0 0 0 2 Heuer 1 0 0 0 0 1 Arizona Kelly L, 1-3 5 2-3 9 6 6 1 1 Mark 1-3 1 0 0 0 0 Lopez 1 1 0 0 0 0 Jeter 1 2 1 1 1 1 Bartlett 1 1 0 0 0 0

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Ed Hickox; Second, Rob Drake; Third, John Tumpane.

T_2:36. A_13,546

Advertisement

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.