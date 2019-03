White Sox 9, Brewers 5

By The Associated Press

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi O.Arcia ss 3 0 1 0 Jon.Jay rf 2 1 1 1 B.Trang pr 1 0 0 0 J.Boker rf 2 0 0 0 H.Perez 2b 3 0 0 0 Moncada 3b 3 0 1 0 J.Hager 1b 1 0 0 0 Pterson pr 1 0 0 0 Aguilar 1b 3 0 1 0 J.Abreu dh 3 0 1 1 A.Pnero 2b 1 0 0 0 D.Palka ph 1 0 0 0 Grandal c 1 0 0 0 Y.Alnso 1b 3 0 0 0 P.Henry c 2 0 0 0 M.Skole 1b 1 1 1 0 Ma.Pina dh 3 1 1 1 J.McCnn c 3 1 2 0 K.Hiura ph 1 0 0 0 C.Tlson pr 0 1 0 0 Spnnbrg 3b 3 1 1 0 Collins c 1 1 0 0 L.Erceg 3b 1 0 0 0 L.Grcia cf 2 1 2 2 Sladino lf 3 2 2 1 Cordell cf 1 0 1 1 Grisham lf 1 0 0 0 Jimenez lf 3 0 0 0 T.Tylor cf 2 0 0 0 P.Tcker lf 1 0 0 0 Stk Jr. cf 1 1 1 3 Andrson ss 3 0 2 1 Cor.Ray rf 2 0 0 0 J.Rndon ss 1 1 0 0 Nat.Orf rf 1 0 0 0 Sanchez 2b 1 1 0 0 Mendick 2b 1 1 1 3 Totals 33 5 7 5 Totals 33 9 12 9

Milwaukee 000 010 400—5 Chicago 010 022 40x—9

E_Perdomo (1). DP_Milwaukee 1, Chicago 1. LOB_Milwaukee 2, Chicago 8. 2B_Aguilar (2), Saladino (2), Moncada (2), Skole (2), McCann (1), Garcia (2). HR_Pina (2), Saladino (1), Stokes Jr. (1), Mendick (2). SB_Anderson (1). SF_Abreu (2).

IP H R ER BB SO Milwaukee Davies BS, 0-2 4 4 1 1 1 2 Perdomo 1 2 2 2 1 1 Jackson S, 3-3 2-3 3 2 2 1 1 Derby L, 0-1 BS, 0-2 1 1-3 2 4 4 1 0 Guerra 1 1 0 0 0 2 Chicago Rodon 4 1 0 0 1 3 Jones BS, 0-1 1 1 1 1 0 0 Colome H, 1 1 1 0 0 0 0 Hamilton W, 1-0 1 4 4 4 0 0 Covey 2 0 0 0 0 0

HBP_by_Davies (Jay), Jackson (Collins), Derby (Sanchez).

Umpires_Home, Ben May; First, Jordan Baker; Second, Lance Barrett; Third, Tripp Gibson.

Advertisement

T_3:05. A_4,804

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.