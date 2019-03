Whitecaps-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Vancouver 0 0—0 Real Salt Lake 1 0—1

First half_1, Real Salt Lake, Rusnak, 2 (penalty kick), 21st minute.

Second half_None.

Goalies_Vancouver, Maxime Crepeau, Zac MacMath; Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna.

Yellow Cards_Real Salt Lake, Luiz, 41st. Vancouver, Reyna, 17th.

Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Claudio Badea; Matthew Nelson; Younes Marrakchi. 4th Official_Victor Rivas.

A_17,096.

___

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Aaron Herrera, Nedum Onuoha, Marcelo Silva; Kyle Beckerman, Damir Kreilach (Nick Besler, 87th), Everton Luiz, Albert Rusnak, Jefferson Savarino (Sebastian Saucedo, 76th); Corey Baird (Sam Johnson, 65th), Brooks Lennon.

Vancouver_Maxime Crepeau; Victor Giro (Scott Sutter, 45th), Erik Godoy, Doneil Henry, Jake Nerwinski; Jon Erice (Joaquin Ardaiz, 69th), Hwang In-beom, Andy Rose; Fredy Montero, Yordy Reyna, Lucas Venuto (Lass Bangoura, 61st).

