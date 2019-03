By The Associated Press

Friday, Mar. 8 EAST

Dartmouth 60, Columbia 48

Duquesne 72, Saint Louis 51

Fordham 73, UMass 62

Harvard 80, Cornell 38

Memphis 59, Temple 58

Penn 65, Yale 56

Princeton 88, Brown 68

Quinnipiac 63, Fairfield 48

Rider 54, Iona 46

Rutgers 64, Purdue 49

SOUTH

Arkansas 95, South Carolina 89

Belmont 62, Tennessee Tech 48

East Carolina 50, SMU 48

Florida Gulf Coast 58, NJIT 45

Furman 73, Chattanooga 67

Kennesaw St. 67, Stetson 59

Liberty 65, Jacksonville 53

Louisville 75, Clemson 67

Maryland 71, Michigan St. 55

Mercer 69, Wofford 51

Mississippi St. 83, Tennessee 68

Missouri 70, Kentucky 68

NC State 69, Florida St. 62

North Florida 55, North Alabama 53

South Florida 61, Tulane 52

Syracuse 92, Miami 85

UNC-Wilmington 66, Coll. of Charleston 62

UT Martin 68, Morehead St. 58

VCU 58, Saint Joseph’s 47

MIDWEST

Dayton 84, Davidson 67

Iowa 70, Indiana 61

Michigan 73, Wisconsin 65

Notre Dame 95, North Carolina 77

SOUTHWEST

Kansas 76, Oklahoma St. 66

Texas A&M 64, Auburn 62

Texas Tech 104, Oklahoma 84

Tulsa 61, Wichita St. 50

FAR WEST

Loyola Marymount 66, San Francisco 45

Oregon 77, Arizona 63

Pacific 76, Santa Clara 60

Stanford 72, California 54

UCLA 73, Arizona St. 69

Washington 68, Oregon St. 67

___

