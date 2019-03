By The Associated Press

Saturday, Mar. 9 EAST

Cornell 57, Dartmouth 47

Drexel 77, Towson 44

Fordham 76, Duquesne 34

Harvard 69, Columbia 56

Advertisement

Kansas St. 72, West Virginia 59

Lafayette 63, Army 61

Loyola (Md.) 58, Navy 45

Marist 65, Manhattan 51

Monmouth (NJ) 64, Canisius 53

Penn 75, Brown 53

Princeton 80, Yale 68

Providence 70, Xavier 62

St. John’s 76, Seton Hall 51

UConn 92, East Carolina 65

SOUTH

Appalachian St. 59, South Alabama 50

Arkansas St. 75, Louisiana-Lafayette 73

Belmont 59, UT Martin 53

Charleston Southern 79, Longwood 67

Gardner-Webb 75, SC-Upstate 67

Georgia St. 73, Georgia Southern 66

Grambling St. 71, Alabama A&M 61

Hampton 88, Winthrop 63

High Point 70, Campbell 69

Jackson St. 78, Alabama St. 58

James Madison 56, Delaware 51

Louisville 78, NC State 68

MVSU 82, Ark.-Pine Bluff 63

Maryland 73, Michigan 72

Mississippi St. 71, Missouri 56

Nicholls 72, SE Louisiana 55

Northeastern 83, Elon 57

Northwestern St. 78, Cent. Arkansas 74

Radford 48, Presbyterian 43

Troy 89, Coastal Carolina 76

UALR 57, Louisiana-Monroe 38

UCF 66, Tulsa 54

VCU 61, Dayton 52

William & Mary 83, Hofstra 72

MIDWEST

Cent. Michigan 78, Toledo 45

Cincinnati 68, Memphis 48

Drake 95, Bradley 63

E. Michigan 67, Ball St. 57

Illinois St. 54, N. Iowa 53

Iowa 72, Rutgers 67

Iowa St. 75, Kansas 58

Kent St. 62, Buffalo 53

Miami (Ohio) 66, Akron 49

Missouri St. 76, Indiana St. 66

N. Illinois 74, W. Michigan 71

Notre Dame 91, Syracuse 66

Ohio 76, Bowling Green 68

S. Dakota St. 88, Purdue Fort Wayne 50

S. Illinois 80, Evansville 60

South Dakota 74, N. Dakota St. 51

UMKC 100, Chicago St. 50

Valparaiso 81, Loyola of Chicago 74

SOUTHWEST

Abilene Christian 102, Incarnate Word 53

Arkansas 58, Texas A&M 51

Baylor 100, Texas Tech 61

Houston Baptist 74, Texas A&M-CC 56

Lamar 81, McNeese St. 68

Prairie View 90, Alcorn St. 61

South Florida 72, Houston 55

Southern U. 60, Texas Southern 49

Stephen F. Austin 83, Sam Houston St. 75

Texas 66, TCU 64

Texas-Arlington 44, Texas State 41

FAR WEST

CS Bakersfield 92, Utah Valley 73

Hawaii 69, CS Northridge 68

Idaho St. 73, Idaho 67

Montana 75, Sacramento St. 67

N. Arizona 79, N. Colorado 68

New Mexico St. 92, California Baptist 64

Oregon 88, UCLA 83

Pepperdine 87, Pacific 84

Portland St. 68, Montana St. 55

Saint Mary’s (Cal) 70, Loyola Marymount 38

Seattle 70, Grand Canyon 55

UC Davis 80, UC Santa Barbara 44

UC Irvine 65, Long Beach St. 60

UC Riverside 75, Cal St.-Fullerton 67

Weber St. 70, E. Washington 66

___

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.