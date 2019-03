WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through March 3 1. Naomi Osaka $3,119,354 2. Petra Kvitova $1,961,815 3. Karolina Pliskova $941,561 4. Danielle Collins $709,902 5. Belinda Bencic $659,367 6. Elina Svitolina $532,251 7. Ashleigh Barty $425,628 8. Zhang Shuai $422,459 9. Anastasia Pavlyuchenkova $388,931 10. Aryna Sabalenka $375,443 11. Hsieh Su-wei $373,740 12. Sam Stosur $363,314 13. Simona Halep $349,873 14. Serena Williams $342,246 15. Elise Mertens $333,063 16. Kiki Bertens $314,198 17. Angelique Kerber $290,118 18. Alison Riske $265,083 19. Kristina Mladenovic $257,135 20. Anastasija Sevastova $249,360 21. Timea Babos $245,407 22. Barbora Strycova $243,525 23. Garbine Muguruza $240,933 24. Donna Vekic $234,488 25. Aliaksandra Sasnovich $225,325 26. Lesia Tsurenko $221,461 27. Maria Sharapova $218,204 28. Sloane Stephens $217,188 29. Amanda Anisimova $209,255 30. Sofia Kenin $194,243 31. Madison Keys $193,443 32. Wang Yafan $187,159 33. Dayana Yastremska $183,787 34. Viktoria Kuzmova $179,406 35. Katerina Siniakova $175,739 36. Marketa Vondrousova $170,682 37. Timea Bacsinszky $169,227 38. Carla Suarez Navarro $164,431 39. Petra Martic $155,618 40. Jennifer Brady $152,909 41. Anett Kontaveit $148,366 42. Caroline Garcia $147,750 43. Ekaterina Makarova $145,080 44. Julia Goerges $143,546 45. Camila Giorgi $143,067 46. Kimberly Birrell $140,250 47. Wang Qiang $139,640 48. Ajla Tomljanovic $138,188 49. Bianca Andreescu $135,021 50. Maria Sakkari $134,719

