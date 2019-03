WTA Schedule

By The Associated Press

H-hard, RC-red clay, GC-green clay, G-grass

Dec. 30-Jan. 5 — Shenzhen Open, HO (Aryna Sabalenka)

Dec. 31-Jan. 6 — Brisbane International, HO (Karolina Pliskova)

Dec. 31-Jan. 6 — ASB Classic, HO (Julia Goerges)

Jan. 7-12 — Sydney International, HO (Petra Kvitova)

Advertisement

Jan. 7-12 — Hobart International, HO (Sofia Kenin)

Jan. 14-27 — Australian Open, HO (Naomi Osaka)

Jan. 28-Feb. 3 — St. Petersburg Ladies Trophy, HI (Kiki Bertens)

Jan. 28-Feb. 3 — Toyota Thailand Open, HI (Dayana Yastremska)

Feb. 9-10 — Fed Cup first round

Feb. 11-16 — Qatar Total Open, HO (Elise Mertens)

Feb. 17-23 — Dubai Duty Free Championships, HO (Belinda Bencic)

Feb. 18-24 — Hungarian Ladies Open, HI (Alison Van Uytvanck)

Feb. 25-March 2 — Abierto Mexicano Telcel, HO (Wang Yafan)

March 6-17 — BNP Paribas Open, HO (Bianca Andreescu)

March 19-31 — Miami Open, Miami Gardens, Fla., HO

April 1-7 — Volvo Car Open, Charleston, S.C., GCO

April 1-7 — Abierto GNP Seguros, Monterrey, Mexico, HO

April 8-14 — Samsung Open, Lugano, Switzerland, RCO

April 8-14 — Claro Open Colsanitas, Bogota, Colombia, RCO

April 20-21 — Fed Cup semifinals and playoffs

April 22-28 — TEB BNP Paribas Istanbul Cup, RCO

April 22-28 — Porsche Grand Prix, Stuttgart, Germany, RCI

April 29-May 4 — J&T Banka Prague Open, RCO

April 29-May 4 — Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat, Morocco, RCO

May 4-11 — Mutua Madrid Open, RCO

May 13-19 — Internazionali BNL d’Italia, Rome, RCO

May 19-25 — Internationaux de Strasbourg (France), RCO

May 19-25 — Nuernberger Versicherungscup, Nuremberg, Germany, RCO

May 26-June 9 — Roland Garros, Paris, RCO

June 10-16 — Nature Valley Open, Nottingham, England, GO

June 10-16 — Libema Open, Den Bosch, Netherlands, GO

June 17-23 — Mallorca (Spain) Open, GO

June 17-23 — Nature Valley Classic, Birmingham, England, GO

June 23-29 — Nature Valley International, Eastbourne, England, GO

July 1-14 — The Championships, London, GO

July 15-21 — Ladies Championship Lausanne (Switzerland), RCO

July 15-21 — Bucharest (Romania) Open, RCO

July 22-28 — Baltic Open, Jurmala, Latvia, RCO

July 22-28 — Palermo (Italy) Ladies Open, HO

July 29-Aug. 4 — Mubadala Silicon Valley Classic, San Jose, Calif., HO

July 29-Aug. 4 — Citi Open, Washington, HO

Aug. 5-11 — Rogers Cup, Toronto, HO

Aug. 12-18 — Western & Southern Open, Mason, Ohio, HO

Aug. 26-Sept. 8 — U.S. Open, New York, HO

Sept. 9-15 — Hana-cupid Japan Women’s Open, Hiroshima, HO

Sept. 9-15 — Coupe Banque Nationale, Quebec City, HI

Sept. 9-15 — Jiangxi (China) Open, HO

Sept. 9-15 — Zhengzhou (China) Open, HO

Sept. 16-21 — Guangzhou (China) Open, HO

Sept. 16-22 — Korea Open, Seoul, HO

Sept. 16-22 — Toray Pan Pacific Open, Tokyo, HI

Sept. 22-28 — Wuhan (China) Open, HO

Sept. 23-28 — Tashkent (Uzbekistan) Open, HO

Sept. 28-Oct. 6 — China Open, Beijing, HO

Oct. 7-13 — Upper Austria Ladies Linz, HI

Oct. 7-13 — Prudential Hong Kong Open, HO

Oct. 7-13 — Tianjin (China) Open, HO

Oct. 14-20 — BGL BNP Paribas Luxembourg Open, HI

Oct. 14-20 — VTB Kremlin Cup, Moscow, HI

Oct. 21-27 — WTA Elite Trophy Zhuhai (China), HO

Oct. 27-Nov. 3 — WTA Finals, Shenzhen, China, HI

Nov. 9-10 — Fed Cup final

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.