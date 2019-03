Yankees 14, Red Sox 1

By The Associated Press

Boston New York ab r h bi ab r h bi Bnntndi lf 3 1 2 0 Gardner cf 2 0 1 1 Ftzgrld ss 1 0 0 0 B.Burns pr 2 1 0 0 R.Dvers 3b 3 0 1 0 A.Judge rf 2 1 2 3 C.Mdera lf 1 0 0 0 Ambrgey rf 2 1 1 2 Mrtinez rf 3 0 1 0 Stanton lf 3 0 1 0 J.Duran pr 1 0 0 0 M.Lipka pr 2 1 0 1 S.Parce 1b 2 0 1 0 Lu.Voit 1b 3 1 1 2 S.Trvis pr 2 0 0 0 Gittens ph 2 1 2 1 Swihart c 3 0 0 0 Andujar 3b 3 1 2 1 J.Tbias 3b 1 0 1 0 Urshela pr 2 0 0 0 Sa.Leon dh 2 0 0 0 Sanchez c 4 1 1 0 B.Dlbec ph 1 0 0 0 Lvrnway c 1 0 1 1 Hrnndez cf 2 0 0 0 Gr.Bird dh 3 1 0 0 Strgeon cf 1 0 0 0 Fr.Diaz ph 1 0 0 0 Chatham ss 2 0 0 0 Tlwtzki ss 1 0 0 0 Centeno c 1 0 0 0 Ty.Wade pr 2 2 1 0 D L Grr 2b 2 0 0 0 LMahieu 2b 2 1 1 2 J.Rvera 2b 1 0 0 0 K.Hlder pr 1 2 0 0 Totals 32 1 6 0 Totals 38 14 14 14

Boston 000 001 000—1 New York 050 530 01x—14

E_Ramirez (1), Devers (2). DP_Boston 1, New York 0. LOB_Boston 5, New York 5. 2B_Pearce (1), Judge (1), Stanton (1), Voit (1), Gittens (1), Lavarnway (1), LeMahieu (1). HR_Judge (1). SF_Gardner (1), Amburgey (1).

IP H R ER BB SO Boston Velazquez L, 0-1 1 2-3 3 4 1 1 1 Lau 1-3 1 1 1 0 1 Mejia 1 0 0 0 0 1 Poyner BS, 0-3 2-3 4 5 5 1 0 Weems 1-3 1 0 0 0 0 Ramirez 2 3 3 1 1 1 Weber 2 2 1 1 0 1 New York German W, 1-1 4 2 0 0 1 6 Chapman 1-3 0 0 0 0 1 Holder S, 0-0 2-3 0 0 0 0 0 Ottavino BS, 0-6 1 3 1 1 0 0 Tarpley S, 0-0 2 0 0 0 0 3 Reeves 1 1 0 0 0 0

WP_German.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Mark Wegner; Second, James Hoye; Third, D;J; Reyburn.

Advertisement

T_2:53. A_10,457

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.