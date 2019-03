Yankees 17, Blue Jays 7

By The Associated Press

Toronto New York ab r h bi ab r h bi Bchette ss 2 0 2 0 Gardner cf 2 1 1 0 D LSnts ss 2 0 0 0 Florial cf 2 2 1 0 A.Alfrd rf 3 0 0 0 Bolasky ph 1 0 0 0 Ry.Noda rf 2 1 1 0 A.Judge dh 2 1 1 1 Hrnndez lf 3 0 0 0 Jo.Saez ph 4 1 1 2 R.Orzco lf 1 1 1 0 Stanton rf 3 0 1 1 J.Smoak 1b 3 1 1 1 M.Lipka rf 2 2 2 3 Wlliams 1b 0 1 0 0 Gr.Bird 1b 1 1 1 0 K.Pllar cf 3 1 1 0 B.Wgner pr 2 1 1 0 Placios cf 0 0 0 1 G.Trres ss 3 1 1 2 Morales dh 3 1 1 2 Estrada ph 2 2 2 1 J.Brodt ph 1 0 0 0 A.Rmine c 4 0 0 0 D.Jnsen c 4 0 1 2 Fr.Diaz c 1 1 1 1 E.Sgard 3b 2 0 0 0 Frazier lf 4 0 1 2 Grdzlnk 3b 2 0 0 0 Z.Zhner lf 1 1 1 2 R.Urena 2b 2 1 1 1 Ty.Wade 2b 4 1 1 0 O.Lopez 2b 2 0 1 0 G.Katoh 2b 1 0 1 0 Urshela 3b 4 1 2 2 Aguilar pr 1 1 0 0 Totals 35 7 10 7 Totals 44 17 19 17

Toronto 030 001 030—7 New York 330 204 23x—17

E_Sogard (1). DP_Toronto 1, New York 0. LOB_Toronto 4, New York 6. 2B_Bichette (1), Noda (1), Estrada (1), Wade (1), Urshela (2). 3B_Jansen (1), Estrada (1), Frazier (1). HR_Smoak (3), Morales (1), Urena (1), Judge (1), Saez (1), Lipka (2), Torres (2), Zehner (2), Urshela (2). SB_Bichette (1), Florial (1). SF_Palacios (1).

IP H R ER BB SO Toronto Pannone L, 0-0 BS, 0-0 1 2-3 6 6 6 1 2 Biagini 1 1-3 1 0 0 0 2 Shafer 1 2 2 2 1 2 Mayza S, 4-4 1 0 1 1 1 0 Copping BS, 0-2 1 4 3 3 0 1 Morimando 1 6 5 5 0 2 Tice 1 0 0 0 0 2 New York Happ W, 2-0 3 4 3 3 1 2 Britton H, 0 1 0 0 0 0 1 Chapman 1 1 0 0 0 2 Kahnle 1 1 1 1 0 1 Diehl BS, 0-2 1 1-3 2 3 3 1 2 Weissert 2-3 1 0 0 0 2 Holder S, 0-0 1 1 0 0 0 0

WP_Pannone.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Jerry Layne; Second, Tom Hallion; Third, Dan Iassogna.

T_3:13. A_9,612

