Yankees 6, Phillies 0

By The Associated Press

New York Philadelphia ab r h bi ab r h bi Tlwtzki ss 3 0 0 0 McCtchn lf 3 0 0 0 Ty.Wade ss 2 0 0 0 Rndolph lf 0 0 0 0 Andujar 3b 3 2 2 0 Kingery cf 4 0 1 0 Urshela ph 1 0 0 0 Ralmuto c 2 0 1 0 Lu.Voit 1b 1 1 0 0 Grullon c 2 0 0 0 Mi.Ford 1b 1 1 1 1 Hoskins 1b 3 0 0 0 Sanchez c 3 0 0 0 Da.Hall 1b 1 0 0 0 Hgshoka c 1 0 0 0 Rdrguez 2b 3 0 0 0 Gr.Bird dh 3 1 1 0 G.Ngepe 2b 1 0 0 0 Frazier lf 2 0 0 1 L.Adams rf 3 0 1 0 Ambrgey lf 1 0 0 0 A.Rmine ss 3 0 1 0 Florial cf 3 1 2 3 Walding 3b 3 0 0 0 B.Burns cf 1 0 0 0 Rbinson dh 3 0 0 0 M.Lipka rf 3 0 0 0 Z.Zhner rf 1 0 0 0 Estrada 2b 2 0 1 0 Mzzilli 2b 2 0 0 0 Totals 33 6 7 5 Totals 31 0 4 0

New York 000 104 010—6 Philadelphia 000 000 000—0

E_Farquhar (1). DP_New York 0, Philadelphia 1. LOB_New York 4, Philadelphia 5. HR_Ford (1), Florial (1). SB_Florial (4), Adams (1). SF_Frazier (1).

IP H R ER BB SO New York Paxton W, 2-0 3 1-3 3 0 0 0 5 Ottavino H, 1 1 2-3 1 0 0 0 3 Holder S, 3-3 1 0 0 0 0 0 Farquhar BS, 0-2 1 0 0 0 0 0 Hale 2 0 0 0 1 4 Philadelphia Anderson 3 1 0 0 0 6 Neshek L, 0-1 1-3 1 1 1 1 1 Brogdon 2-3 0 0 0 0 0 Morgan 1 1 0 0 0 2 Arano BS, 0-2 2-3 2 4 4 2 0 Rivero 1-3 0 0 0 0 0 Nicasio BS, 0-2 1 0 0 0 0 0 De Los Santos 2 2 1 1 0 4

WP_Brogdon.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Eric Cooper; Second, D;J; Reyburn; Third, Sean Barber.

T_2:55. A_8,912

