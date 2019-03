Yankees 6, Pirates 5

By The Associated Press

Pittsburgh New York ab r h bi ab r h bi S.Marte cf 3 0 1 0 Gardner cf 3 0 2 0 Hghston cf 1 0 0 0 Hendrix pr 1 0 0 0 Ju.Kang 3b 3 1 1 1 A.Judge rf 2 1 0 0 K.Hayes 3b 1 0 1 1 Jackson rf 1 1 1 0 Crvelli c 3 1 1 1 Stanton lf 1 1 1 0 A.Pabst c 2 0 0 0 Z.Zhner pr 1 1 1 2 Jo.Bell 1b 3 0 0 0 Gr.Bird 1b 2 1 0 0 L.Tncas 1b 1 0 0 0 Mi.Ford 1b 1 0 0 0 Cabrera dh 3 0 0 0 G.Trres 2b 1 0 0 1 Ry.Haug ph 0 0 0 0 Mzzilli 2b 2 0 0 0 Gnzalez ss 2 1 1 0 Tlwtzki ss 3 0 0 0 C.Tcker ss 2 1 1 0 Cstillo ss 1 0 1 0 P.Reyes 2b 2 0 1 0 Frazier dh 3 0 1 1 K.Krmer 2b 1 1 1 1 Gittens ph 1 0 0 0 Jackson rf 1 0 0 1 A.Rmine c 2 0 0 0 Purifoy rf 2 0 1 0 Fr.Diaz c 1 0 0 0 J.Mrtin lf 2 0 0 0 Urshela 3b 2 1 1 1 A.Reyes lf 1 0 0 0 Aguilar 3b 1 0 0 0 Totals 33 5 9 5 Totals 29 6 8 5

Pittsburgh 012 000 200—5 New York 000 310 02x—6

DP_Pittsburgh 0, New York 3. LOB_Pittsburgh 7, New York 4. 3B_Tucker (1). HR_Kang (4), Cervelli (1), Zehner (1), Urshela (1). SB_Marte (1), Kramer (2), Frazier (3). SF_Hayes (1), Jackson (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Archer 3 2 0 0 0 4 Liriano 0 0 3 3 4 0 Hartlieb 1 2-3 3 1 1 1 0 Burdi BS, 0-2 1 1-3 0 0 0 0 1 Neverauskas H, 2 1 0 0 0 0 2 Liranzo L, 0-1 BS, 0-1 1 3 2 2 0 0 New York Happ 4 5 3 3 0 6 Ottavino BS, 0-4 1 0 0 0 0 3 Chapman H, 1 1 0 0 0 0 1 Betances BS, 0-1 1-3 2 2 2 2 1 Holder S, 4-4 1 1-3 0 0 0 1 0 Kahnle W, 1-0 1 1-3 2 0 0 0 1

HBP_by_Holder (Haug).

WP_Happ.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Joe West; Second, Jerry Layne; Third, Eric Cooper.

T_2:48. A_9,435

