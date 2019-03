Yankees 8, Orioles 7

By The Associated Press

Baltimore New York ab r h bi ab r h bi Mullins cf 2 2 0 0 Gardner cf 2 2 1 2 Sntnder rf 1 0 0 0 Florial cf 2 0 1 0 Au.Hays rf 3 2 2 4 A.Judge rf 3 1 1 2 Ystzmsk cf 1 0 0 0 Ambrgey rf 1 0 0 1 C.Davis dh 2 0 1 1 Stanton lf 3 0 1 0 McKenna ph 1 0 0 0 Frazier lf 1 0 0 1 Smt Jr. ph 0 0 0 0 Lu.Voit 1b 3 0 1 0 R.Nunez 3b 4 0 0 0 Mi.Ford 1b 2 0 0 0 C.Sisco c 2 0 0 0 Andujar 3b 3 0 3 0 Jackson 3b 1 0 0 0 Ty.Wade pr 1 1 1 0 Wlkrson 2b 3 1 1 0 Sanchez c 3 0 1 0 Pterson 2b 1 0 0 0 Hgshoka c 1 1 1 1 Ri.Ruiz 1b 3 1 2 0 Gr.Bird dh 3 0 1 1 A.Susac c 1 0 0 0 Jo.Saez ph 1 1 1 0 Yng Jr. lf 3 1 1 1 Tlwtzki ss 3 1 1 0 Bostick lf 1 0 0 0 K.Hlder ss 0 1 0 0 R.Mrtin ss 3 0 0 0 LMahieu 2b 3 0 0 0 Rnhimer ss 1 0 1 0 Estrada 2b 1 0 0 0 Totals 33 7 8 6 Totals 36 8 14 8

Baltimore 150 000 100—7 New York 200 210 03x—8

E_Martin (1), Sanchez (1). DP_Baltimore 0, New York 1. LOB_Baltimore 4, New York 8. 2B_Hays (2), Ruiz (3), Reinheimer (2). HR_Hays (4), Gardner (3), Judge (4), Higashioka (2). SB_Mullins (4). CS_Sisco (1), Wade (1). SF_Frazier (2).

IP H R ER BB SO Baltimore Wright Jr. 2 2-3 6 2 2 1 1 Means 2 4 3 1 0 3 Wotherspoon 1-3 0 0 0 0 0 Karns H, 1 1 0 0 0 0 1 Bleier H, 1 1 1 0 0 0 1 Givens L, 0-2 1-3 3 3 3 1 1 Lucas 2-3 0 0 0 0 0 New York Loaisiga 2 5 6 5 2 3 Britton 2 1 0 0 0 1 Chapman 1 0 0 0 1 1 Green 1 0 0 0 0 2 Holder S, 5-5 1 1 1 1 1 2 Tarpley S, 5-5 2 1 0 0 0 0

HBP_by_Givens (Holder), Holder.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Hunter Wendelstedt; Second, Manny Gonzalez; Third, Vic Carapazza.

T_3:11. A_9,743

