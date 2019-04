2019 WNBA Draft List

By The Associated Press

Wednesday, April 10 New York First Round

1. Las Vegas, Jackie Young, G, Notre Dame

2. New York, Asia Durr, G, Louisville

3. Indiana, Tearia McCowan, C, Mississippi State

4. Chicago, Katie Lou Samuelson, G/F, Connecticut

5. Dallas, Arike Ogunbowale, G, Notre Dame

6. Minnesota, Napheesa Collier, F, Connecticut

7. Los Angeles, Kalani Brown, C, Baylor

8. Phoenix, Alanna Smith, F, Stanford

9. Connecticut, Kristine Anigwe, C/F, California

10. Washington, Kiara Leslie, G, N.C. State

11. Atlanta, Brianna Turner, F, Notre Dame

12. Seattle, Ezi Magbegor, F, Australia

Second Round

13. Phoenix (from Indiana via Las Vegas), Sophie Cunningham, G, Missouri

14. New York, Han Xu, C, China

15. Chicago, Chloe Jackson, G, Baylor

16. Minnesota (from Las Vegas), Jessica Shephard, F, Notre Dame

17. Dallas, Megan Gustafson, F, Iowa

18. Minnesota, Natiha Hiedeman, G, Marquette

19. Los Angeles, Marina Mabrey, G, Notre Dame

20. Minnesota (from Phoenix), Cierra Dillard, G, Buffalo

21. Connecticut (from Connecticut via Atlanta), Bridget Carleton, G, Iowa State

22. Dallas (from Washington), Kennedy Burke, G, UCLA

23. Atlanta, Maite Cazorla, G, Oregon

24. Seattle, Anriel Howard, F, Mississippi State

