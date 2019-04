ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through April 7 1. Novak Djokovic $3,228,120 2. Roger Federer $2,793,157 3. Rafael Nadal $1,856,930 4. Dominic Thiem $1,536,926 5. Stefanos Tsitsipas $1,366,625 6. John Isner $1,037,110 7. Gael Monfils $914,720 8. Roberto Bautista Agut $815,120 9. Milos Raonic $811,702 10. Lucas Pouille $748,389 11. Denis Shapovalov $699,841 12. Kei Nishikori $661,154 13. Daniil Medvedev $649,327 14. Felix Auger-Aliassime $634,260 15. Nick Kyrgios $592,502 16. Frances Tiafoe $584,302 17. Pierre-Hugues Herbert $578,004 18. Borna Coric $551,878 19. Alexander Zverev $521,202 20. Laslo Djere $520,437 21. Stan Wawrinka $491,304 22. Tomas Berdych $437,724 23. Nikoloz Basilashvili $416,769 24. Karen Khachanov $405,441 25. Hubert Hurkacz $394,057 26. Guido Pella $387,717 27. Marton Fucsovics $381,448 28. Kevin Anderson $375,146 29. Diego Schwartzman $363,323 30. Marco Cecchinato $362,982 31. David Goffin $350,459 32. Radu Albot $342,477 33. Jeremy Chardy $339,784 34. Jan-Lennard Struff $333,230 35. Horacio Zeballos $330,000 36. Nikola Mektic $326,934 37. Joao Sousa $322,310 38. Reilly Opelka $311,236 39. Bob Bryan $310,850 39. Mike Bryan $310,850 41. Nicolas Mahut $306,891 42. Alex de Minaur $294,986 43. Fabio Fognini $292,156 44. Leonardo Mayer $291,755 45. Filip Krajinovic $285,827 46. Andreas Seppi $285,433 47. Marin Cilic $283,532 48. Jo-Wilfried Tsonga $281,863 49. Jordan Thompson $281,228 50. Grigor Dimitrov $279,542

