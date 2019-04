Blue Jays 5, Twins 3

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. McKinney rf-1b 5 0 0 0 0 3 .196 Galvis ss 5 1 1 0 0 0 .339 Grichuk cf 4 1 3 0 0 0 .230 Smoak 1b 3 1 2 1 1 0 .256 1-Brito pr-rf 0 1 0 0 0 0 .000 Hernandez lf 4 1 3 3 0 0 .245 Drury 3b 3 0 1 0 1 1 .140 Hanson 2b 3 0 0 1 0 1 .167 Jansen dh 4 0 1 0 0 2 .143 Maile c 4 0 0 0 0 2 .250 Totals 35 5 11 5 2 9

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Garver c 4 0 0 0 0 2 .423 Polanco ss 3 1 3 0 1 0 .420 Cruz dh 4 0 0 0 0 1 .276 Rosario lf 3 1 0 0 1 1 .265 Cron 1b 4 1 1 3 0 1 .225 Astudillo 3b 4 0 0 0 0 0 .296 Cave rf 2 0 1 0 2 1 .286 Schoop 2b 4 0 0 0 0 1 .233 Buxton cf 4 0 0 0 0 1 .289 Totals 32 3 5 3 4 8

Toronto 000 100 040—5 11 1 Minnesota 000 300 000—3 5 0

1-ran for Smoak in the 8th.

E_Drury (1). LOB_Toronto 6, Minnesota 6. 2B_Grichuk 2 (6), Smoak (2), Drury (2), Cave (1). HR_Hernandez (1), off Mejia; Cron (2), off Shoemaker. RBIs_Smoak (8), Hernandez 3 (9), Hanson (2), Cron 3 (7). CS_Hernandez (1). SF_Hanson.

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Hernandez, Maile 2); Minnesota 3 (Rosario, Schoop, Buxton). RISP_Toronto 3 for 9; Minnesota 1 for 4.

Runners moved up_Jansen, Cruz. GIDP_Cruz.

DP_Toronto 1 (Drury, Hanson, Smoak).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Shoemaker 6 4 3 3 4 4 100 1.75 Gaviglio, W, 1-0 1 1 0 0 0 1 10 1.64 Mayza, H, 4 1-3 0 0 0 0 1 6 7.71 Hudson, H, 3 2-3 0 0 0 0 1 10 6.14 Biagini, S, 1-2 1 0 0 0 0 1 8 3.38 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Perez 6 7 1 1 2 5 86 5.02 Harper, H, 1 1 0 0 0 0 2 15 0.00 Mejia, L, 0-1, BS, 1-1 2 4 4 4 0 2 43 9.39

WP_Shoemaker.

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Paul Emmel; Second, Bruce Dreckman; Third, Sean Barber.

T_3:00. A_11,727 (38,649).

