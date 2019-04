Braves 7, Rockies 1

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 5 0 0 0 0 1 .179 Donaldson 3b 5 1 1 0 0 1 .184 Freeman 1b 4 2 2 1 0 0 .400 Acuna Jr. lf 4 1 2 1 0 2 .211 Markakis rf 4 1 2 1 0 0 .341 Swanson ss 4 1 1 3 0 1 .324 Albies 2b 4 1 2 0 0 0 .364 Flowers c 4 0 1 0 0 0 .400 Fried p 1 0 0 0 0 0 .000 b-Joyce ph 1 0 0 0 0 0 .286 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Sobotka p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Culberson ph 1 0 1 1 0 0 .500 Biddle p 0 0 0 0 0 0 — Totals 37 7 12 7 0 5

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Daza rf 4 0 0 0 0 2 .000 Tapia lf 4 0 1 0 0 3 .208 Arenado 3b 4 0 1 0 0 1 .277 Story ss 4 1 0 0 0 0 .209 Desmond cf 3 0 1 1 1 0 .150 Fuentes 1b 4 0 0 0 0 2 .200 Hampson 2b 4 0 1 0 0 1 .100 Wolters c 4 0 1 0 0 1 .227 Marquez p 1 0 1 0 0 0 .333 a-Valaika ph 0 0 0 0 1 0 .167 Shaw p 0 0 0 0 0 0 — Dunn p 0 0 0 0 0 0 — c-Reynolds ph 0 0 0 0 1 0 .222 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 1 6 1 3 10

Atlanta 010 400 011—7 12 1 Colorado 000 100 000—1 6 0

a-walked for Marquez in the 5th. b-grounded out for Fried in the 7th. c-walked for Dunn in the 7th. d-doubled for Sobotka in the 9th.

E_Fried (1). LOB_Atlanta 4, Colorado 7. 2B_Donaldson (2), Albies (3), Culberson (1), Wolters (3). HR_Acuna Jr. (4), off Marquez; Swanson (4), off Marquez. RBIs_Freeman (6), Acuna Jr. (7), Markakis (9), Swanson 3 (15), Culberson (3), Desmond (4). S_Fried.

Runners left in scoring position_Atlanta 3 (Inciarte 2, Donaldson); Colorado 4 (Daza, Tapia, Hampson, Wolters). RISP_Atlanta 4 for 9; Colorado 2 for 10.

Runners moved up_Flowers, Inciarte. LIDP_Daza.

DP_Atlanta 1 (Freeman).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 2-0 6 5 1 0 1 4 90 0.00 Jackson 1 1 0 0 1 3 19 5.40 Sobotka 1 0 0 0 0 2 13 6.35 Biddle 1 0 0 0 1 1 18 2.70 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, L, 1-1 5 7 5 5 0 2 92 3.00 Shaw 1 1-3 0 0 0 0 0 12 1.17 Dunn 2-3 0 0 0 0 1 8 5.40 Oh 1 3 1 1 0 2 32 4.50 Almonte 1 2 1 1 0 0 21 10.12

PB_Flowers (2).

Umpires_Home, Marty Foster; First, Gabe Morales; Second, Jerry Meals; Third, Ron Kulpa.

T_3:12. A_26,124 (50,398).

