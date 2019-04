Braves 8, Cubs 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora Jr. cf 5 0 1 0 0 0 .222 Bryant 3b 3 0 1 0 1 0 .313 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 1 .267 Baez ss 4 0 1 0 0 0 .389 Contreras c 2 0 0 0 2 0 .300 Bote 2b 4 0 2 0 0 0 .364 Heyward rf 4 0 1 0 0 1 .294 Hendricks p 1 0 0 0 1 1 .000 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — b-Descalso ph 1 0 0 0 0 0 .429 Rosario p 0 0 0 0 0 0 — Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Brach p 0 0 0 0 0 0 — d-Schwarber ph 1 0 0 0 0 1 .385 Zagunis lf 4 0 2 0 0 1 .500 Totals 33 0 9 0 4 5

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 5 1 1 1 0 1 .125 Donaldson 3b 4 1 2 0 1 1 .200 Freeman 1b 4 1 1 0 1 1 .500 Acuna Jr. lf 4 1 1 1 1 2 .214 Markakis rf 4 2 2 0 1 0 .188 Albies 2b 4 2 3 1 1 0 .429 McCann c 4 0 1 2 1 1 .200 Swanson ss 4 0 1 1 0 1 .250 Newcomb p 2 0 0 0 0 1 .000 Parsons p 0 0 0 0 0 0 — a-Joyce ph 1 0 0 0 0 1 .250 Biddle p 0 0 0 0 0 0 — c-Camargo ph 0 0 0 0 1 0 .000 Sobotka p 0 0 0 0 0 0 — Vizcaino p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 8 12 6 7 9

Chicago 000 000 000—0 9 6 Atlanta 401 021 00x—8 12 1

a-struck out for Parsons in the 5th. b-flied out for Kintzler in the 6th. c-walked for Biddle in the 7th. d-struck out for Brach in the 9th.

E_Bryant (1), Rizzo 2 (2), Baez (1), Bote (1), Zagunis (1), Donaldson (1). LOB_Chicago 10, Atlanta 11. 2B_Bryant (2), Zagunis 2 (3), Freeman (3), Albies 2 (2). HR_Inciarte (1), off Hendricks; Acuna Jr. (1), off Hendricks. RBIs_Inciarte (1), Acuna Jr. (2), Albies (1), McCann 2 (2), Swanson (3).

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Almora Jr., Bryant, Baez, Bote 2, Zagunis); Atlanta 6 (Inciarte, Markakis, McCann 3, Swanson). RISP_Chicago 0 for 8; Atlanta 3 for 11.

Runners moved up_Heyward. GIDP_Baez, Heyward 2, Acuna Jr..

DP_Chicago 1 (Brach, Bote, Rizzo); Atlanta 4 (Newcomb, Swanson, Freeman), (Swanson, Albies, Freeman), (Albies, Swanson, Freeman), (Albies, Swanson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 0-1 4 1-3 10 7 2 3 4 95 4.15 Kintzler 2-3 0 0 0 0 2 10 0.00 Rosario 1 2 1 0 0 2 15 0.00 Edwards Jr. 1 0 0 0 1 1 21 27.00 Brach 1 0 0 0 3 0 28 0.00 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Newcomb 4 6 0 0 4 3 91 0.00 Parsons, W, 1-1 1 0 0 0 0 0 13 6.75 Biddle 2 1 0 0 0 1 28 2.45 Sobotka 1 1 0 0 0 0 7 0.00 Vizcaino 1 1 0 0 0 1 11 0.00

Newcomb pitched to 1 batter in the 5th.

Inherited runners-scored_Kintzler 2-0, Parsons 1-0. WP_Newcomb, Brach.

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Marvin Hudson; Second, Adrian Johnson; Third, Quinn Wolcott.

T_3:12. A_41,912 (41,149).

