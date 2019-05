Brewers 10, Mets 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 2 2 3 0 2 .269 Gamel cf 0 0 0 0 0 0 .222 Yelich rf 4 1 2 1 1 1 .333 Grandal c 5 0 0 0 0 2 .296 Petricka p 0 0 0 0 0 0 — Moustakas 2b 5 1 2 2 0 2 .250 Braun lf 3 1 1 0 1 0 .207 Shaw 3b 4 2 1 0 1 1 .202 Thames 1b 3 2 1 2 1 1 .277 Arcia ss 3 1 1 2 2 1 .226 Anderson p 3 0 0 0 0 3 .000 Albers p 0 0 0 0 0 0 — a-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .130 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Pina c 1 0 0 0 0 1 .182 Totals 37 10 10 10 6 14

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil lf-2b 5 1 2 0 0 0 .365 Alonso 1b 4 0 0 0 1 2 .292 Cano 2b 3 0 2 1 1 0 .284 Lagares cf 0 0 0 0 0 0 .244 Conforto rf 3 0 0 0 1 0 .283 Avilan p 0 0 0 0 0 0 — d’Arnaud c 0 0 0 0 0 0 .050 Ramos c 4 0 0 0 0 0 .263 Zamora p 0 0 0 0 0 0 — Nimmo cf-lf 4 1 2 0 0 1 .219 Frazier 3b 4 0 1 1 0 2 .200 Rosario ss 3 0 0 0 1 1 .253 deGrom p 1 0 0 0 0 1 .111 Oswalt p 1 0 0 0 0 1 .000 b-Broxton ph-rf 2 0 0 0 0 0 .158 Totals 34 2 7 2 4 8

Milwaukee 005 040 010—10 10 0 New York 000 110 000— 2 7 0

a-flied out for Albers in the 7th. b-lined out for Oswalt in the 7th.

LOB_Milwaukee 8, New York 9. 2B_Cain (7), Moustakas (5), Shaw (3), Thames (1), McNeil 2 (7), Cano (7), Nimmo (4). RBIs_Cain 3 (9), Yelich (32), Moustakas 2 (12), Thames 2 (14), Arcia 2 (10), Cano (11), Frazier (5). SB_Yelich 2 (5).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Cain 2, Moustakas, Shaw); New York 4 (Cano, Conforto 2, Ramos). RISP_Milwaukee 5 for 11; New York 2 for 8.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 4 2-3 5 2 2 3 4 96 3.20 Albers, W, 2-1 1 1-3 0 0 0 0 2 15 4.76 Barnes 1 1 0 0 1 1 17 5.73 Petricka 2 1 0 0 0 1 22 3.38 New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, L, 2-3 4 5 5 5 3 7 89 4.85 Oswalt 3 3 4 4 2 3 49 12.15 Avilan 1 2 1 1 1 1 31 9.90 Zamora 1 0 0 0 0 3 12 0.00

Inherited runners-scored_Albers 2-0. HBP_deGrom 2 (Thames,Braun). PB_Ramos (5).

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Adam Hamari; Second, Todd Tichenor; Third, Phil Cuzzi.

T_3:20. A_28,131 (41,922).

