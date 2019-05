Brewers 8, Mets 6

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 2 3 0 0 0 .284 Yelich rf 4 2 3 2 1 0 .350 Moustakas 2b-3b 5 1 2 1 0 1 .259 Grandal c 4 0 1 1 1 1 .294 Shaw 3b 4 0 0 0 1 2 .194 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Thames 1b 4 0 2 2 1 2 .294 Arcia ss 5 0 1 0 0 1 .225 Woodruff p 2 0 0 0 0 2 .455 a-Aguilar ph 1 0 0 0 0 1 .129 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — b-Braun ph 1 0 0 0 0 0 .205 Wilson p 0 0 0 0 0 0 — Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Perez 2b 1 0 0 0 0 1 .244 Gamel lf 2 3 2 1 2 0 .255 Totals 38 8 14 7 6 11

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil lf 4 2 2 0 0 1 .371 Alonso 1b 5 1 3 3 0 1 .309 Cano 2b 5 0 0 0 0 2 .270 Conforto rf 4 0 0 0 1 3 .271 Davis 3b 3 1 1 0 1 1 .279 Nimmo cf 4 0 3 0 0 0 .247 Rosario ss 4 1 2 2 0 0 .263 d’Arnaud c 3 0 1 0 0 1 .087 d-Frazier ph 1 0 0 0 0 1 .188 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Syndergaard p 2 0 0 0 0 2 .091 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 — c-Smith ph 0 1 0 0 1 0 .400 Familia p 0 0 0 0 0 0 — e-Ramos ph-c 1 0 0 0 0 1 .260 Totals 36 6 12 5 3 13

Milwaukee 102 201 020—8 14 1 New York 001 000 410—6 12 2

a-struck out for Woodruff in the 6th. b-grounded out for Guerra in the 7th. c-walked for Gsellman in the 7th. d-struck out for d’Arnaud in the 8th. e-struck out for Familia in the 8th.

E_Moustakas (1), Alonso (2), Conforto (1). LOB_Milwaukee 9, New York 7. 2B_Gamel (4). HR_Gamel (1), off Syndergaard; Yelich (14), off Syndergaard; Rosario (2), off Wilson; Alonso (9), off Claudio. RBIs_Yelich 2 (34), Moustakas (13), Grandal (12), Thames 2 (16), Gamel (4), Alonso 3 (24), Rosario 2 (15). SB_Yelich (6), Moustakas (1), Grandal (3). CS_Cain (2), McNeil (3).

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Grandal, Shaw 2, Arcia, Braun); New York 4 (McNeil, Davis, d’Arnaud, Syndergaard). RISP_Milwaukee 3 for 14; New York 2 for 12.

Runners moved up_Moustakas, Arcia, Grandal. GIDP_Cain, Cano.

DP_Milwaukee 2 (Grandal, Arcia), (Shaw, Arcia, Thames); New York 1 (Davis, Cano, Alonso).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, W, 3-1 5 6 1 1 1 6 87 5.17 Guerra 1 0 0 0 0 1 15 1.29 Wilson 1-3 2 2 2 1 0 9 9.53 Claudio 2-3 2 2 2 0 1 19 4.72 Jeffress 0 2 1 1 1 0 14 2.45 Hader, S, 6-6 2 0 0 0 0 5 20 3.21 New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, L, 1-3 5 10 5 5 3 5 100 6.35 Gsellman 2 2 1 1 2 2 37 4.24 Familia 1 2 2 2 1 1 21 6.17 Diaz 1 0 0 0 0 3 13 0.93

Jeffress pitched to 3 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Claudio 1-1, Hader 2-0. HBP_Woodruff (McNeil). WP_Syndergaard, Woodruff, Gsellman, Familia. PB_Grandal (3), d’Arnaud (1).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Todd Tichenor; Second, Phil Cuzzi; Third, Tom Hallion.

T_3:57. A_40,610 (41,922).

