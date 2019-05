Cardinals 10, Mets 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 3 0 0 0 1 1 .228 Alonso 1b 4 0 0 0 0 0 .315 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 Cano 2b 3 0 1 0 0 0 .222 Rhame p 0 0 0 0 0 0 — a-Smith ph-1b 1 0 0 0 0 1 .409 Conforto rf 4 0 0 0 0 1 .299 Ramos c 3 0 0 0 0 1 .295 d’Arnaud c 1 0 0 0 0 1 .067 McNeil lf-2b 3 1 1 0 1 0 .388 Rosario ss 3 1 1 1 0 0 .263 Davis 3b 3 0 0 1 0 0 .283 Flexen p 2 0 1 0 0 0 .500 Avilan p 0 0 0 0 0 0 — Broxton lf 1 0 0 0 0 0 .194 Totals 31 2 4 2 2 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 2 1 1 0 2 0 .224 Gyorko 3b 1 0 0 0 0 0 .100 Goldschmidt 1b 5 1 1 1 0 1 .235 DeJong ss 5 2 2 1 0 0 .329 Ozuna lf 1 3 0 0 3 0 .269 Thomas cf 1 0 0 0 0 0 .500 Martinez rf-lf 5 1 3 3 0 0 .333 Molina c 3 1 2 2 0 0 .243 Wieters c 0 0 0 0 0 0 .333 Fowler cf-rf 4 0 0 0 0 0 .271 Wong 2b 2 1 0 0 2 0 .290 Mikolas p 3 0 1 2 0 1 .200 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 10 10 9 7 2

New York 000 000 200— 2 4 0 St. Louis 032 013 01x—10 10 0

a-struck out for Rhame in the 8th.

LOB_New York 4, St. Louis 7. 2B_DeJong 2 (9), Martinez (3). 3B_Rosario (2). HR_Goldschmidt (8), off Sewald. RBIs_Rosario (13), Davis (7), Goldschmidt (13), DeJong (11), Martinez 3 (9), Molina 2 (11), Mikolas 2 (2). SB_Ozuna (3). SF_Molina. S_Mikolas.

Runners left in scoring position_New York 1 (McNeil); St. Louis 3 (Goldschmidt, Molina, Gyorko). RISP_New York 0 for 2; St. Louis 4 for 9.

Runners moved up_Ramos, Davis, Fowler, Martinez.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Flexen, L, 0-1 4 1-3 7 6 5 4 0 89 10.38 Avilan 1 1-3 1 2 2 1 2 30 11.25 Rhame 1 1-3 1 1 1 2 0 31 6.75 Sewald 1 1 1 1 0 0 16 3.60 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 2-1 8 4 2 2 2 4 100 4.97 Gallegos 1 0 0 0 0 1 9 4.76

Inherited runners-scored_Avilan 1-0, Rhame 1-1. PB_Ramos (4).

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Bruce Dreckman; Second, Sean Barber; Third, Mike Estabrook.

T_2:45. A_47,059 (45,538).

