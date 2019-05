Cardinals 3, Nationals 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 4 0 0 0 1 4 .202 Goldschmidt 1b 5 0 0 0 0 2 .259 DeJong ss 3 1 1 0 1 0 .342 Ozuna lf 4 0 0 0 0 2 .260 Martinez rf 3 1 2 0 1 1 .364 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Molina c 3 1 0 0 1 1 .262 Wong 2b 4 0 2 1 0 1 .272 Bader cf 4 0 1 2 0 3 .224 Wainwright p 3 0 0 0 0 1 .100 Webb p 0 0 0 0 0 0 — O’Neill rf 1 0 1 0 0 0 .303 Totals 34 3 7 3 4 15

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 5 1 2 1 0 2 .296 Robles cf 4 1 1 1 0 0 .255 Soto lf 4 0 1 0 0 1 .248 Adams 1b 3 0 1 0 1 0 .275 Suzuki c 3 0 1 0 0 0 .250 Ross p 0 0 0 0 0 0 — Kieboom ss 4 0 0 0 0 2 .158 Dozier 2b 4 0 0 0 0 2 .184 Difo 3b 2 0 0 0 1 0 .247 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Jennings p 0 0 0 0 0 0 — Gomes c 1 0 0 0 0 1 .254 Sanchez p 2 0 0 0 0 0 .083 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Sipp p 0 0 0 0 0 0 — Kendrick 3b 2 0 1 0 0 0 .314 1-Taylor pr 0 0 0 0 0 0 .200 Totals 34 2 7 2 2 8

St. Louis 000 300 000—3 7 1 Washington 002 000 000—2 7 0

1-ran for Kendrick in the 9th.

E_Wong (3). LOB_St. Louis 8, Washington 9. 2B_DeJong (14). HR_Eaton (2), off Wainwright; Robles (5), off Wainwright. RBIs_Wong (15), Bader 2 (9), Eaton (9), Robles (12). SB_Wong (5).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Goldschmidt, Ozuna, Wong, Bader, Wainwright); Washington 3 (Dozier, Sanchez 2). RISP_St. Louis 2 for 8; Washington 0 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Dozier. GIDP_Soto.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 3-2 6 1-3 6 2 2 2 5 80 3.73 Webb, H, 3 2-3 0 0 0 0 0 6 7.11 Gant, H, 6 1 1-3 1 0 0 0 2 27 0.90 Miller, S, 1-2 2-3 0 0 0 0 1 12 5.56 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, L, 0-4 5 5 3 3 2 7 94 5.91 Suero 1 1 0 0 0 3 27 6.92 Sipp 2-3 0 0 0 0 2 11 7.36 Barraclough 1 1-3 0 0 0 1 2 19 1.64 Jennings 2-3 1 0 0 1 1 18 0.00 Ross 1-3 0 0 0 0 0 2 3.86

Webb pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Webb 2-0, Gant 1-0, Miller 1-0, Ross 2-0. HBP_Wainwright 2 (Suzuki,Robles).

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Nick Mahrley; Second, Marvin Hudson; Third, Quinn Wolcott.

T_3:09. A_19,753 (41,313).

