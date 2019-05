Cardinals 5, Reds 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Votto 1b 4 0 1 0 0 1 .233 Suarez 3b 4 0 1 0 0 1 .242 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 — Winker lf 4 1 1 0 0 1 .238 Puig rf 3 0 0 0 1 0 .198 Barnhart c 4 0 1 0 0 1 .210 Iglesias ss 4 1 1 0 0 1 .282 Schebler cf 4 0 1 2 0 0 .139 Gray p 2 0 1 0 0 0 .143 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 — Peralta p 0 0 0 0 0 0 — b-Dietrich ph-3b 2 0 0 0 0 1 .208 Peraza 2b 3 0 1 0 0 0 .188 Totals 34 2 8 2 1 6

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Wong 2b 4 1 1 0 0 1 .264 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 2 .274 DeJong ss 4 1 1 0 0 1 .342 Ozuna lf 2 2 0 0 2 0 .264 Martinez rf 3 0 2 1 0 0 .343 Bader cf 0 1 0 0 1 0 .190 Molina c 3 0 1 3 0 1 .267 Fowler cf-rf 3 0 2 1 1 0 .316 Gyorko 3b 3 0 0 0 0 2 .118 Flaherty p 1 0 0 0 0 0 .125 a-O’Neill ph 1 0 0 0 0 1 .290 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — Miller p 0 0 0 0 0 0 — Hicks p 0 0 0 0 0 0 — Leone p 0 0 0 0 0 0 — Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 28 5 7 5 4 8

Cincinnati 000 000 002—2 8 0 St. Louis 000 200 03x—5 7 2

a-struck out for Flaherty in the 7th. b-struck out for Peralta in the 8th.

E_Wong (2), Gyorko (1). LOB_Cincinnati 6, St. Louis 5. 2B_Winker (2), Schebler (2), Wong (4), DeJong (12), Martinez (4), Fowler (6). RBIs_Schebler 2 (7), Martinez (12), Molina 3 (19), Fowler (7). SF_Molina. S_Flaherty.

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Barnhart, Dietrich); St. Louis 3 (Wong, Molina, Gyorko). RISP_Cincinnati 2 for 6; St. Louis 3 for 8.

Advertisement

GIDP_Suarez, Winker, Peraza.

DP_St. Louis 3 (Goldschmidt, DeJong), (DeJong, Wong, Goldschmidt), (Goldschmidt, DeJong).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray, L, 0-4 5 3 2 2 2 5 90 3.64 Stephenson 1 1 0 0 0 0 15 1.93 Peralta 1 0 0 0 0 2 17 1.00 Hernandez 1 3 3 3 2 1 22 4.63 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, W, 3-1 7 4 0 0 1 4 89 4.06 Brebbia, H, 6 1-3 1 0 0 0 1 10 0.59 Miller, H, 6 1-3 0 0 0 0 0 6 5.91 Hicks, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 6 2.31 Leone 2-3 3 2 2 0 0 12 7.30 Gant, S, 2-3 1-3 0 0 0 0 0 4 0.96

Inherited runners-scored_Miller 1-0, Hicks 1-0, Gant 1-0.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Lance Barksdale; Second, John Tumpane; Third, Ted Barrett.

T_2:53. A_45,701 (45,538).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.