Cardinals 7, Dodgers 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 1 2 1 0 0 .243 Chargois p 0 0 0 0 0 0 — Seager ss 4 0 0 0 0 2 .222 Turner 3b 4 0 0 0 0 0 .271 Bellinger 1b-rf 4 0 1 0 0 0 .426 Muncy 2b-1b 4 1 1 1 0 2 .256 Verdugo rf 2 0 1 0 0 0 .348 a-Hernandez ph-2b 2 0 0 0 0 2 .359 Taylor cf-lf 3 0 0 0 0 3 .100 Barnes c 2 0 0 0 0 0 .333 Maeda p 2 0 0 0 0 2 .333 Alexander p 0 0 0 0 0 0 — Santana p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Pollock ph-cf 0 0 0 0 1 0 .275 Totals 31 2 5 2 1 11

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 4 0 1 0 0 0 .217 Goldschmidt 1b 4 1 1 0 0 1 .200 DeJong ss 4 3 3 1 0 1 .333 Ozuna lf 4 2 3 2 0 1 .262 Molina c 4 1 1 3 0 0 .208 Fowler rf 4 0 1 1 0 2 .176 Wong 2b 4 0 0 0 0 1 .325 Bader cf 2 0 0 0 1 0 .200 Flaherty p 1 0 0 0 0 0 .250 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Mayers p 0 0 0 0 0 0 — b-Martinez ph 1 0 0 0 0 0 .136 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — Leone p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 7 10 7 1 6

Los Angeles 000 001 100—2 5 0 St. Louis 010 103 02x—7 10 0

a-struck out for Verdugo in the 7th. b-grounded out for Mayers in the 7th. c-walked for Santana in the 8th.

LOB_Los Angeles 4, St. Louis 3. 2B_Ozuna (2). 3B_DeJong (1). HR_Pederson (4), off Flaherty; Muncy (4), off Webb; Molina (1), off Maeda; Ozuna (3), off Chargois. RBIs_Pederson (7), Muncy (11), DeJong (8), Ozuna 2 (7), Molina 3 (7), Fowler (1). SB_Ozuna (2). S_Flaherty.

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (Goldschmidt). RISP_; St. Louis 2 for 7.

Runners moved up_Molina. GIDP_Turner.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Wong, Goldschmidt).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, L, 2-1 5 1-3 7 5 5 1 5 82 4.76 Alexander 2-3 0 0 0 0 1 7 2.25 Santana 1 1 0 0 0 0 17 2.45 Chargois 1 2 2 2 0 0 12 10.80 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, W, 1-0 6 3 1 1 0 8 99 2.93 Webb 1-3 1 1 1 0 0 11 27.00 Mayers, H, 1 2-3 0 0 0 0 2 9 1.35 Brebbia, H, 2 1 0 0 0 1 0 12 0.00 Leone 1 1 0 0 0 1 17 2.35

HBP_Flaherty (Barnes).

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Bill Miller; Second, Jansen Visconti; Third, Doug Eddings.

T_2:52. A_36,244 (45,538).

