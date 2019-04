Cardinals 9, Reds 5

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 4 1 1 1 1 1 .236 Goldschmidt 1b 4 1 1 0 1 2 .203 DeJong ss 5 1 1 0 0 0 .306 Ozuna lf 5 2 2 4 0 1 .275 Hicks p 0 0 0 0 0 0 — Molina c 5 1 1 0 0 0 .211 O’Neill cf-lf 4 2 2 1 1 2 .296 Fowler rf 4 1 2 0 1 0 .220 Wong 2b 2 0 0 1 2 0 .298 Mikolas p 2 0 0 0 0 1 .143 a-Gyorko ph 1 0 0 0 0 1 .167 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Martinez ph 1 0 1 2 0 0 .276 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Munoz cf 0 0 0 0 0 0 .250 Totals 37 9 11 9 6 8

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker lf-cf 5 1 2 3 0 2 .190 Votto 1b 5 0 1 0 0 1 .245 Puig rf 5 1 2 1 0 0 .163 Suarez 3b 3 0 1 0 1 2 .286 Schebler cf 3 0 0 0 0 1 .186 d-Kemp ph-lf 1 0 1 0 0 0 .162 Peraza 2b-ss 4 1 0 0 0 1 .178 Barnhart c 2 1 1 0 1 0 .281 e-Casali ph-c 0 0 0 0 1 0 .375 Iglesias ss 3 0 1 0 0 0 .226 f-Dietrich ph 0 0 0 0 0 0 .233 1-Mahle pr 0 0 0 0 0 0 .000 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — DeSclafani p 1 0 0 0 0 0 .000 Lorenzen p 1 1 1 1 0 0 .333 Garrett p 0 0 0 0 0 0 — Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Duke p 0 0 0 0 0 0 — c-Ervin ph 1 0 0 0 0 1 .500 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 — g-Farmer ph-2b 1 0 0 0 0 0 .154 Totals 35 5 10 5 3 8

St. Louis 400 000 500—9 11 1 Cincinnati 000 040 010—5 10 0

a-struck out for Mikolas in the 6th. b-singled for Gant in the 7th. c-struck out for Duke in the 7th. d-singled for Schebler in the 8th. e-walked for Barnhart in the 8th. f-hit by pitch for Iglesias in the 8th. g-out on fielder’s choice for Stephenson in the 8th.

1-ran for Dietrich in the 8th.

E_Carpenter (2). LOB_St. Louis 7, Cincinnati 7. 2B_Goldschmidt (1), DeJong (7), Fowler (3), Puig (3), Suarez (3), Lorenzen (1). HR_Ozuna (4), off DeSclafani; O’Neill (1), off DeSclafani; Carpenter (2), off Garrett; Ozuna (5), off Hughes; Winker (4), off Mikolas; Puig (1), off Gallegos. RBIs_Carpenter (4), Ozuna 4 (11), O’Neill (4), Wong (10), Martinez 2 (5), Winker 3 (8), Puig (6), Lorenzen (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Carpenter, Ozuna, Mikolas, Gyorko); Cincinnati 5 (Votto, Suarez, Barnhart, Farmer 2). RISP_St. Louis 3 for 9; Cincinnati 2 for 10.

Runners moved up_DeSclafani. GIDP_Ozuna, Votto, Puig, Schebler.

DP_St. Louis 3 (Wong, DeJong, Goldschmidt), (Wong, DeJong, Goldschmidt), (Goldschmidt, DeJong, Wong); Cincinnati 1 (Iglesias, Peraza, Votto).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas 5 7 4 3 1 3 61 6.00 Gant, W, 3-0 1 0 0 0 1 1 22 0.77 Leone 1 0 0 0 0 2 19 2.08 Gallegos 1-3 1 1 1 0 1 7 5.40 Miller 1-3 1 0 0 1 1 11 6.35 Hicks, S, 3-4 1 1-3 1 0 0 0 0 13 2.57 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 4 5 4 4 3 3 81 7.42 Lorenzen 2 1 0 0 1 1 23 2.25 Garrett, L, 1-1 0 1 1 1 0 0 1 1.35 Hughes 2-3 3 4 4 1 1 29 8.10 Duke 1-3 1 0 0 1 0 12 8.31 Stephenson 1 0 0 0 0 2 12 1.23 Peralta 1 0 0 0 0 1 12 0.00

DeSclafani pitched to 1 batter in the 5th.

Garrett pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Hicks 2-0, Lorenzen 1-0, Duke 3-3. HBP_Hicks (Dietrich).

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Chad Whitson; Second, Chad Fairchild; Third, Dan Iassogna.

T_3:19.

