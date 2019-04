Cubs 14, Brewers 8

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Descalso 2b 4 1 0 0 2 0 .400 Bryant 3b 5 0 0 0 0 4 .229 Rosario p 0 0 0 0 0 0 — c-Zagunis ph 1 0 0 0 0 1 .417 Cishek p 0 0 0 0 0 0 — Rizzo 1b 5 1 1 2 1 1 .267 Baez ss 5 2 1 1 1 2 .250 Schwarber lf 3 2 1 0 1 0 .286 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Webster p 0 0 0 0 0 0 — b-Bote ph-3b 1 1 1 3 0 0 .400 Almora Jr. cf 5 1 1 1 0 3 .233 Heyward rf 3 3 3 3 2 0 .370 Caratini c 3 2 3 3 2 0 .600 Hamels p 2 0 0 1 0 0 .000 Zobrist lf 2 1 1 0 0 0 .280 Totals 39 14 12 14 9 11

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 4 1 2 2 0 1 .364 Yelich rf 4 1 0 0 1 1 .333 Braun lf 5 1 1 3 0 1 .281 Aguilar 1b 3 0 0 0 0 0 .148 Williams p 0 0 0 0 0 0 — d-Moustakas ph 1 0 0 0 0 0 .172 Shaw 3b 5 0 0 0 0 1 .185 Perez 2b 3 1 1 0 1 1 .333 Grandal c 3 2 2 0 1 0 .308 Arcia ss 4 1 2 0 0 1 .222 Burnes p 1 0 1 0 0 0 .333 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — Barnes p 0 0 0 0 0 0 — a-Gamel ph 1 0 0 0 0 1 .143 Wilson p 0 0 0 0 0 0 — Thames 1b 1 1 1 3 0 0 .364 Totals 35 8 10 8 3 7

Chicago 020 023 070—14 12 1 Milwaukee 110 000 330— 8 10 2

a-struck out for Barnes in the 7th. b-doubled for Webster in the 8th. c-struck out for Rosario in the 9th. d-flied out for Williams in the 9th.

E_Caratini (1), Aguilar (1), Grandal (1). LOB_Chicago 8, Milwaukee 6. 2B_Rizzo (1), Bote (2), Cain (4), Grandal (1). HR_Heyward (2), off Burnes; Caratini (1), off Burnes; Baez (4), off Burnes; Heyward (3), off Wilson; Cain (1), off Hamels; Braun (3), off Webster; Thames (2), off Rosario. RBIs_Rizzo 2 (7), Baez (8), Almora Jr. (4), Heyward 3 (8), Caratini 3 (4), Hamels (1), Bote 3 (3), Cain 2 (2), Braun 3 (12), Thames 3 (6). SB_Almora Jr. (1), Heyward 2 (2). SF_Hamels, Cain. S_Burnes.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Bryant, Zobrist); Milwaukee 4 (Cain 2, Yelich 2). RISP_Chicago 5 for 10; Milwaukee 4 for 9.

Runners moved up_Almora Jr., Cain.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels, W, 1-0 6 6 2 2 0 5 111 5.73 Ryan 2-3 1 2 2 1 1 19 27.00 Webster 1-3 1 1 1 0 0 6 27.00 Rosario 1 2 3 3 2 1 29 12.00 Cishek 1 0 0 0 0 0 8 7.36 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes, L, 0-1 5 6 7 7 3 6 93 9.90 Guerra 1 0 0 0 2 1 24 3.00 Barnes 1 0 0 0 0 1 18 9.00 Wilson 1-3 4 6 6 2 1 27 12.46 Williams 1 2-3 2 1 1 2 2 41 10.38

Burnes pitched to 3 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Webster 2-2, Guerra 1-1, Williams 3-3. WP_Burnes, Rosario. PB_Caratini 2 (2).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jerry Layne; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Jordan Baker.

T_3:54. A_42,790 (41,900).

