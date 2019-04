Cubs 7, Marlins 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist 2b 5 0 1 0 0 0 .295 Bryant lf 3 2 1 0 0 0 .236 Rizzo 1b 3 1 0 0 2 0 .182 Baez ss 5 2 3 1 0 1 .288 Heyward rf 3 1 0 0 2 1 .349 Contreras c 3 1 2 3 1 0 .341 Bote 3b 5 0 1 3 0 2 .258 Almora Jr. cf 4 0 0 0 1 0 .222 Darvish p 3 0 0 0 0 1 .000 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Cishek p 1 0 0 0 0 0 .000 Collins p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 7 8 7 6 5

Miami AB R H BI BB SO Avg. Granderson lf 5 0 1 0 0 2 .152 Anderson 3b 4 0 0 0 1 2 .213 Castro 2b 3 0 1 0 1 0 .221 Chen p 0 0 0 0 0 0 — Walker 1b 4 0 2 0 0 2 .231 Rojas ss-2b 3 0 1 0 1 1 .310 Dean rf 4 0 0 0 0 3 .250 Wallach c 3 2 1 1 1 0 .333 Brinson cf 1 0 0 0 1 0 .207 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — Riddle ss 1 0 0 0 0 0 .156 Richards p 2 0 0 0 0 1 .000 Brice p 0 0 0 0 0 0 — a-Herrera ph-cf 2 0 0 0 0 2 .132 Totals 32 2 6 1 5 13

Chicago 300 020 101—7 8 1 Miami 010 100 000—2 6 2

a-struck out for Brice in the 6th.

E_Baez (2), Dean (1), Richards (1). LOB_Chicago 10, Miami 9. 2B_Bryant (5), Baez (5), Bote (3). HR_Contreras (6), off Steckenrider; Wallach (1), off Darvish. RBIs_Baez (13), Contreras 3 (12), Bote 3 (7), Wallach (1).

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Baez, Almora Jr. 3, Darvish 2); Miami 7 (Anderson 2, Rojas 2, Dean 2, Wallach). RISP_Chicago 3 for 11; Miami 0 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Heyward, Granderson, Dean. GIDP_Bryant, Castro.

DP_Chicago 1 (Zobrist, Baez, Rizzo); Miami 1 (Anderson, Rojas, Walker).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, W, 1-2 5 2-3 4 2 2 4 8 96 6.11 Ryan, H, 1 2-3 0 0 0 1 2 13 4.15 Cishek 1 2-3 1 0 0 0 1 21 4.26 Collins 1 1 0 0 0 2 18 3.00 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Richards, L, 0-2 4 2-3 4 5 5 4 3 96 3.57 Brice 1 1-3 0 0 0 1 0 22 2.61 Steckenrider 1 1 1 1 0 1 17 7.88 Chen 2 3 1 1 1 1 24 18.00

Inherited runners-scored_Ryan 1-0, Cishek 1-0, Brice 3-0. HBP_Richards 2 (Bryant,Contreras), Brice (Bryant), Darvish (Brinson). PB_Contreras (1).

Umpires_Home, Jeff Kellogg; First, Brian O’Nora; Second, James Hoye; Third, Mark Ripperger.

T_3:27. A_9,888 (36,742).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.