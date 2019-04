Davis Cup Results

By The Associated Press

ZONAL GROUP II First Round

No automatic promotion or relegation from Group II

Europe/Africa Romania 4, Zimbabwe 1 At Sala Polivalenta Piatra Neamt Piatra Neamt, Romania Surface: Hard-Indoor Singles

Benjamin Lock, Zimbabwe, def. Marius Copil, Romania, 6-4, 7-5.

Dragos Dima, Romania, def. Takanyi Garanganga, 6-3, 6-3.

Doubles

Florin Mergea and Horia Tecau, Romania, def. Benjamin and Courtney Lock, Zimbabwe, 6-1, 6-4.

Reverse Singles

Marius Copil, Romania, def. Takanyi Garanganga, Zimbabwe, 6-4, 7-5.

Filip Cristian Jianu, Romania, def. Mehluli Don Ayanda, Zimbabwe, 6-3, 7-5.

Lithuania 3, Morocco 2 At Royal Tennis Club de Marrakech Marrakech, Morocco Surface: Clay-Outdoor Singles

Ricardas Berankis, Lithuania, def. Adam Moundir, Morocco, 6-2, 7-6 (5).

Lamine Ouahab, Morocco, def. Laurynas Grigelis, Lithuania, 6-2, 6-0.

Doubles

Anas Fattar and Lamine Ouahab, Morocco, def. Laurynas Grigelis and Julius Tverijonas, Lithuania, 2-6, 6-3, 6-2.

Reverse Singles

Ricardas Berankis, Lithuania, def. Lamine Ouahab, Morocco, 7-5, 6-2.

Laurynas Grigelis, Lithuania, def. Amine Ahouda, Morocco, 6-4, 6-2.

Americas Peru 3, El Salvador 2 At Complejo Polideportivo de Cuidad Merliot Santa Tecla, El Salvador Surface: Hard-Outdoor Singles

Juan Pablo Varillas Patino-Samudio, Peru, def. Alberto Emmanuel Alvarado Larin, El Salvador, 6-3, 6-4.

Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, def. Nicolas Alvarez, Peru, 6-4, 6-2.

Doubles

Sergio Galdos and Juan Pablo Varillas Patino-Samudio, Peru, def. Rafael and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 7-5, 6-2.

Reverse Singles

Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, def. Juan Pablo Varillas Patino-Samudio, Peru, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3).

Nicolas Alvarez, Peru, def. Kyle Johnson, El Salvador, 6-3, 6-2.

Asia/Oceania Thailand 3, Philippines 1 At The National Tennis Development Center Nonthaburi, Thailand Surface: Hard-Outdoor Singles

Palaphoom Kovapitukted, Thailand, def. Jeson Patrombon, Philippines, 6-3, 2-6, 6-4.

Wishaya Trongcharoenchaikul, Thailand, def. Alberto Lim, Philippines, 6-4, 7-6 (4).

Doubles

Sanchai and Sonchat Ratiwatana, Thailand, def. Francis Alcantara and Jurence Mendoza, Philippines, 6-4, 7-5.

Reverse Singles

John Bryan Decasa Otico, Philippines, def. Kasidit Samrej, Thailand, 4-6, 6-3, 7-6.

Palaphoom Kovapitukted, Thailand, vs. Alberto Lim, Philippines, abandoned.

