Dodgers 3, Pirates 1

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 3 0 1 1 1 0 .265 Cabrera rf 4 0 1 0 0 2 .303 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Kang 3b 3 0 0 0 0 1 .169 c-Moran ph-3b 1 0 0 0 0 0 .260 Bell 1b 4 0 0 0 0 1 .270 Cervelli c 4 0 0 0 0 2 .175 Reynolds cf 4 0 1 0 0 1 .400 Reyes lf 3 1 1 0 0 1 .121 d-Shuck ph 1 0 0 0 0 0 .209 Tucker ss 2 0 0 0 1 1 .222 Musgrove p 1 0 0 0 0 0 .000 Liriano p 0 0 0 0 0 0 — b-Polanco ph-rf 1 0 1 0 0 0 .353 Totals 31 1 5 1 2 9

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 3 0 1 2 0 1 .250 Ferguson p 0 0 0 0 0 0 — Baez p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 Seager ss 4 0 0 0 0 2 .255 Turner 3b 4 0 1 0 0 1 .271 Bellinger rf 3 0 0 0 1 0 .420 Muncy 1b 4 1 2 0 0 2 .232 Verdugo cf 4 1 2 0 0 0 .355 Taylor 2b-lf 1 0 0 1 1 0 .172 Barnes c 3 1 1 0 0 0 .215 Kershaw p 2 0 0 0 0 0 .000 a-Hernandez ph-2b 1 0 0 0 0 1 .235 Totals 29 3 7 3 2 7

Pittsburgh 001 000 000—1 5 0 Los Angeles 000 000 30x—3 7 0

a-struck out for Kershaw in the 7th. b-singled for Liriano in the 8th. c-popped out for Kang in the 8th. d-flied out for Reyes in the 9th.

LOB_Pittsburgh 6, Los Angeles 6. 2B_Reynolds (4). 3B_Pederson (2). RBIs_Frazier (4), Pederson 2 (18), Taylor (7). SB_Bellinger (5). SF_Taylor. S_Musgrove.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Kang, Bell 2, Reyes); Los Angeles 3 (Seager, Verdugo, Taylor). RISP_Pittsburgh 1 for 6; Los Angeles 3 for 9.

Runners moved up_Bellinger. GIDP_Barnes.

DP_Pittsburgh 1 (Tucker, Frazier, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 1-2 6 2-3 7 3 3 1 5 99 2.06 Liriano 1-3 0 0 0 0 1 3 0.00 Crick 1 0 0 0 1 1 17 6.00 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, W, 1-0 7 4 1 1 0 8 101 2.25 Ferguson 0 1 0 0 2 0 17 3.46 Baez, H, 5 1 0 0 0 0 1 10 3.94 Jansen, S, 9-10 1 0 0 0 0 0 11 3.29

Ferguson pitched to 3 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Liriano 1-0, Baez 3-0. HBP_Musgrove (Pederson).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Sean Barber; Second, Chad Fairchild; Third, Paul Emmel.

T_2:58. A_47,877 (56,000).

