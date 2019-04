Dodgers 6, Giants 5

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Duggar cf 4 0 2 0 0 1 .292 Belt 1b 4 0 1 0 0 2 .211 Longoria 3b 4 1 1 0 0 2 .263 Posey c 3 1 1 0 1 0 .167 Crawford ss 4 1 1 0 0 0 .250 Solarte 2b 3 0 0 1 1 0 .222 Joe lf 3 0 0 0 0 0 .000 c-Panik ph 1 0 0 0 0 1 .200 Parra rf 4 1 2 2 0 0 .250 Bumgarner p 2 1 1 2 0 1 .500 Vincent p 0 0 0 0 0 0 — b-Pillar ph 1 0 0 0 0 1 .059 Bergen p 0 0 0 0 0 0 — d-Sandoval ph 1 0 0 0 0 0 .375 Totals 34 5 9 5 2 8

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 1 2 1 0 0 .400 Turner 3b 3 0 0 1 0 1 .238 Seager ss 3 0 0 0 1 0 .143 Pollock cf 4 1 2 0 0 0 .360 Bellinger rf 4 1 1 4 0 0 .429 Taylor lf 3 0 0 0 1 1 .125 Muncy 1b 4 0 0 0 0 2 .100 Martin c 3 2 1 0 0 0 .333 Ryu p 1 1 0 0 1 1 .000 a-Verdugo ph 1 0 1 0 0 0 .500 Ferguson p 0 0 0 0 0 0 — Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 6 7 6 3 5

San Francisco 000 002 003—5 9 2 Los Angeles 005 000 10x—6 7 1

a-singled, advanced to 2nd for Ryu in the 7th. b-struck out for Vincent in the 8th. c-struck out for Joe in the 9th. d-grounded out for Bergen in the 9th.

E_Duggar (1), Bumgarner (1), Jansen (1). LOB_San Francisco 4, Los Angeles 4. 2B_Longoria (1), Martin (1). HR_Bumgarner (1), off Ryu; Bellinger (5), off Bumgarner. RBIs_Solarte (2), Parra 2 (2), Bumgarner 2 (2), Hernandez (5), Turner (6), Bellinger 4 (12). SF_Turner.

Runners left in scoring position_San Francisco 1 (Posey); Los Angeles 1 (Pollock). RISP_San Francisco 1 for 6; Los Angeles 4 for 9.

Advertisement

LIDP_Muncy. GIDP_Solarte 2, Sandoval.

DP_San Francisco 1 (Duggar, Belt); Los Angeles 3 (Hernandez, Muncy), (Seager, Hernandez, Muncy), (Seager, Hernandez, Muncy).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, L, 0-2 6 5 5 0 2 4 95 1.38 Vincent 1 2 1 1 1 0 27 5.40 Bergen 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ryu, W, 2-0 7 6 2 2 0 5 87 2.08 Ferguson 1 1 0 0 0 2 20 0.00 Garcia 0 1 2 2 1 0 9 12.00 Jansen, S, 2-2 1 1 1 0 1 1 15 0.00

Garcia pitched to 2 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Jansen 2-2.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Dan Bellino; Second, Dave Rackley; Third, Larry Vanover.

T_2:50. A_42,887 (56,000).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.