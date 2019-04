Dodgers 6, Reds 1

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Votto 1b 4 0 1 1 0 2 .241 Suarez 3b 4 0 0 0 0 0 .260 Winker cf 4 0 1 0 0 0 .191 Puig rf 4 0 0 0 0 1 .176 Kemp lf 4 0 1 0 0 0 .200 Dietrich 2b 2 0 0 0 2 0 .212 Peraza ss 4 0 0 0 0 0 .154 Barnhart c 2 0 0 0 1 1 .265 Mahle p 2 1 1 0 0 1 .250 a-Casali ph 1 0 0 0 0 1 .333 Duke p 0 0 0 0 0 0 — Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 1 4 1 3 6

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 3 1 1 2 0 0 .259 b-Pollock ph-cf 1 0 0 0 0 0 .239 Seager ss 4 2 3 0 0 0 .254 Muncy 3b 4 1 2 0 0 1 .263 Hernandez 2b 3 1 2 1 1 0 .316 Verdugo rf 4 0 3 3 0 0 .375 Freese 1b 4 0 0 0 0 1 .292 Taylor cf-lf 4 0 1 0 0 0 .182 Gale c 4 1 1 0 0 1 .125 Maeda p 3 0 0 0 0 1 .222 Alexander p 0 0 0 0 0 0 — Kelly p 1 0 0 0 0 1 .000 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 6 13 6 1 5

Cincinnati 001 000 000—1 4 0 Los Angeles 130 000 20x—6 13 0

a-struck out for Mahle in the 7th. b-lined out for Pederson in the 7th.

LOB_Cincinnati 6, Los Angeles 6. 2B_Votto (6), Kemp (1), Mahle (1), Seager (5), Muncy (1), Verdugo (3). HR_Pederson (8), off Mahle. RBIs_Votto (3), Pederson 2 (14), Hernandez (11), Verdugo 3 (12).

Runners left in scoring position_Cincinnati 3 (Winker, Mahle 2); Los Angeles 4 (Muncy, Verdugo, Freese 2). RISP_Cincinnati 1 for 5; Los Angeles 4 for 9.

Advertisement

Runners moved up_Maeda. GIDP_Freese, Gale.

DP_Cincinnati 2 (Peraza, Dietrich, Votto), (Peraza, Dietrich, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle, L, 0-1 6 11 4 4 0 3 99 2.65 Duke 1 2 2 2 1 0 24 10.13 Hughes 1 0 0 0 0 2 15 7.04 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, W, 3-1 6 2-3 4 1 1 3 5 98 3.80 Alexander, H, 2 1-3 0 0 0 0 1 5 1.29 Kelly 1 0 0 0 0 0 12 10.80 Garcia 1 0 0 0 0 0 16 8.31

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Nick Mahrley; Second, Dana DeMuth; Third, Angel Hernandez.

T_2:51. A_45,406 (56,000).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.