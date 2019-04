F1 Heineken Chinese Grand Prix Qualifying Results

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Sunday At Shanghai International Circuit Shanghai Lap length: 3.38 miles Car number in parentheses

1. (77) Valtteri Bottas, Mercedes, 1:31.547.

2. (44) Lewis Hamilton, Mercedes, 1:31.570.

3. (5) Sebastian Vettel, Ferrari, 1:31.848.

4. (16) Charles Leclerc, Ferrari, 1:31.865.

5. (33) Max Verstappen, Red Bull Racing Honda, 1:32.089.

6. (10) Pierre Gasly, Red Bull Racing Honda, 1:32.930.

7. (3) Daniel Ricciardo, Renault, 1:32.958.

8. (27) Nico Hulkenberg, Renault, 1:32.962.

9. (20) Kevin Magnussen, Haas Ferrari, no speed.

10. (8) Romain Grosjean, Haas Ferrari, no speed.

11. (26) Daniil Kvyat, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:33.236.

12. (11) Sergio Perez, Racing Point BWT Mercedes, 1:33.299.

13. (7) Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Ferrari, 1:33.419.

14. (55) Carlos Sainz, McLaren Renault, 1:33.523.

15. (4) Lando Norris, McLaren Renault, 1:33.967.

16. (18) Lance Stroll, Racing Point BWT Mercedes, 1:34.292.

17. (63) George Russell, Williams Mercedes, 1:35.253.

18. (88) Robert Kubica, Williams Mercedes, 1:35.281.

19. (99) Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Ferrari, no speed.

