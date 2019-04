FC Cincinnati-Los Angeles FC, Sums

By The Associated Press

FC Cincinnati 0 0—0 Los Angeles FC 1 1—2

First half_1, Los Angeles FC, Kaye, 2 (Vela), 32nd minute.

Second half_2, Los Angeles FC, Vela, 8, 90th.

Goalies_FC Cincinnati, Spencer Richey, Przemyslaw Tyton; Los Angeles FC, Tyler Miller, Pablo Sisniega.

Yellow Cards_Los Angeles FC, Zimmermann, 36th. FC Cincinnati, Waston, 30th.

Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Chris Wattam; Michael Barwegen; Edvin Jurisevic. 4th Official_Tim Ford.

A_22,323.

___

Lineups

Los Angeles FC_Tyler Miller; Steven Beitashour, Jordan Harvey, Eddie Segura, Walker Zimmermann (Danilo Silva, 86th); Eduard Atuesta, Mark Anthony Kaye; Latif Blessing, Christian Ramirez (Josh Perez, 66th), Diego Rossi, Carlos Vela.

FC Cincinnati_Spencer Richey; Mathieu Deplagne, Nick Hagglund, Justin Hoyte, Kendall Waston; Leonardo Bertone, Allan Cruz (Roland Lamah, 67th), Kekuta Manneh (Frankie Amaya, 83rd), Kenny Saief, Caleb Stanko (Victor Ulloa, 77th); Darren Mattocks.

