Fed Cup Results

WORLD GROUP PLAYOFFS

Winners to 2020 WG; losers to 2020 WGII

Germany 2, Latvia 0 At Arena Riga Riga, Latvia Surface: Hard-Indoor Singles

Andrea Petkovic, Germany, def. Jelena Ostapenko, Latvia, 7-5, 6-4.

Julia Georges, Germany, def. Diana Marcinkevica, Latvia, 6-4, 4-6, 6-1.

ZONAL GROUP II Americas

Winners to 2020 Group I

Event A At Tennis Club Las Terrazas Miraflores Lima, Peru Surface: Clay-Outdoor Pool A Wednesday

Peru 3, Panama 0

Thursday

Bolivia 3, Panama 0

Friday

Peru 2, Bolivia 1

Standings: Peru 2-0, Bolivia 1-1, Panama 0-2

Pool B Wednesday

Bahamas 3, Barbados 0

Thursday

Trinidad & Tobago 3, Barbados 0

Friday

Bahamas 2, Trinidad & Tobago 1

Standings: Bahamas 2-0, Trinidad & Tobago 1-1, Barbados 0-2

Event B At Centro Nacional de Tenis Santo Domingo, Dominican Republic Surface: Hard-Outdoor Tuesday

Guatemala 3, Dominican Republic 0

Venezuela 3, Uruguay 0

Wednesday

Uruguay 2, Dominican Republic 1

Guatemala 3, Cuba 0

Thursday

Uruguay 2, Cuba 1

Venezuela 3, Dominican Republic 0

Friday

Guatemala 3, Uruguay 0

Venezuela 3, Cuba 0

Standings: Venezuela 3-0, Guatemala 3-0, Uruguay 2-2, Dominican Republic 0-3, Cuba 0-3.

ZONAL GROUP III Europe/Africa

Winners to 2020 Group II

Event A At Tali Tennis Center Helsinki, Finland Surface: Hard-Indoor Pool A Monday

Finland 3, Iceland 0

Tuesday

Finland 3, Malta 0

Lithuania 3, Iceland 0

Wednesday

Lithuania 3, Malta 0

Thursday

Malta 2, Iceland 1

Friday

Finland 2, Lithuania 1

Standings: Finland 3-0, Lithuania 2-1, Malta 1-2, Iceland 0-3

Pool B Monday

Cyprus 2, Kosovo 1

North Macedonia 3, Congo 0

Tuesday

Cyprus 3, Algeria 0

Kosovo 2, North Macedonia 1

Wednesday

Kosovo 2, Algeria 1

Cyprus 3, Congo 0

Thursday

North Macedonia 3, Algeria 0

Kosovo 2, Congo 1

Friday

Algeria 3, Congo 0

Cyprus 2, North Macedonia 0

Standings: Cyprus 4-0, Kosovo 3-1, North Macedonia 2-2, Algeria 1-2, Congo 0-4

Event B At Ulcinj Bellevue Ulcinj, Montenegro Surface: Clay-Outdoor Pool A Wednesday

Montenegro 3, Armenia 0

Thursday

Norway 3, Armenia 0

Friday

Norway 3, Montenegro 0

Standings: Norway 2-0, Montenegro 1-1, Armenia 0-2

Pool B Wednesday

Egypt 2, Ireland 1

Morocco 3, Kenya 0

Thursday

Egypt 3, Kenya 0

Ireland 2, Morocco 1

Friday

Egypt 2, Morocco 1

Ireland 3, Kenya 0

Standings: Egypt 3-0, Ireland 2-1, Morocco 1-2, Kenya 0-2

