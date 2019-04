Giants 5, Rockies 2

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 4 1 1 0 0 2 .233 Hampson 2b 4 0 1 1 0 1 .163 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .246 Story ss 4 0 1 0 0 0 .241 Reynolds 1b 4 1 1 1 0 1 .192 Desmond cf 3 0 0 0 0 0 .151 Daza lf 3 0 0 0 0 1 .000 Iannetta c 3 0 2 0 0 1 .207 Freeland p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Fuentes ph 1 0 0 0 0 1 .125 Shaw p 0 0 0 0 0 0 — b-Valaika ph 0 0 0 0 0 0 .118 c-Tapia ph 1 0 0 0 0 1 .194 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Dunn p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 6 2 0 10

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Duggar rf 4 1 2 1 0 1 .238 Solarte ss 4 0 0 0 0 0 .189 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Pillar cf 3 1 1 2 0 0 .161 Posey c 4 0 2 1 0 1 .227 Longoria 3b 3 0 1 0 1 1 .190 Moronta p 0 0 0 0 0 0 — Crawford ss 0 0 0 0 0 0 .241 Sandoval 1b-3b 4 1 1 0 0 2 .304 Panik 2b 3 1 1 0 1 0 .231 Bumgarner p 3 0 1 0 0 1 .333 Belt 1b 0 0 0 0 1 0 .231 Parra lf 3 1 2 1 0 1 .200 Totals 31 5 11 5 3 7

Colorado 000 001 100—2 6 0 San Francisco 002 010 02x—5 11 1

a-struck out for Freeland in the 6th. b-pinch hit for Shaw in the 8th. c-struck out for Valaika in the 8th.

E_Parra (1). LOB_Colorado 3, San Francisco 9. 2B_Hampson (1), Iannetta (2), Posey (4), Sandoval (6). 3B_Longoria (1). HR_Reynolds (2), off Bumgarner; Pillar (4), off Freeland. RBIs_Hampson (2), Reynolds (4), Duggar (6), Pillar 2 (13), Posey (1), Parra (3). SF_Duggar, Pillar, Parra. S_Solarte.

Runners left in scoring position_Colorado 2 (Hampson, Arenado); San Francisco 6 (Duggar, Solarte 2, Longoria, Sandoval, Bumgarner). RISP_Colorado 0 for 4; San Francisco 2 for 13.

Advertisement

LIDP_Pillar.

DP_Colorado 1 (Hampson, Reynolds); San Francisco 1 (Sandoval, Longoria, Bumgarner).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Freeland, L, 1-3 5 9 3 3 1 5 76 5.40 Shaw 2 1 0 0 1 1 20 0.87 Oh 0 1 2 2 1 1 9 7.20 Dunn 1 0 0 0 0 0 10 3.60 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, W, 1-2 7 6 2 2 0 7 98 3.12 Moronta, H, 3 1 0 0 0 0 3 16 3.52 Dyson, S, 1-1 1 0 0 0 0 0 16 1.04

Bumgarner pitched to 1 batter in the 8th.

Oh pitched to 3 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Dunn 3-2, Moronta 1-0. WP_Oh. PB_Iannetta (1).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Fieldin Culbreth; Second, Paul Nauert; Third, CB Bucknor.

T_2:48. A_32,607 (41,915).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.