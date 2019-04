Hobey Baker Winners

By The Associated Press

2019 — Cale Makar, Massachusetts, D

2018 — Adam Gaudette, Northeastern, F

2017 — Will Butcher, Denver, D

2016 — Jimmy Vesey, Harvard, F

2015 — Jack Eichel, Boston University, F

2014 — Johnny Gaudreau, Boston College, F

2013 — Drew LeBlanc, St. Cloud State, F

2012 — Jack Connolly, Minnesota-Duluth, C

2011 — Andy Miele, Miami (Ohio), F

2010 — Blake Geoffrion, Wisconsin, F

2009 — Matt Gilroy, Boston University, D

2008 — Kevin Porter, Michigan, F

2007 — Ryan Duncan, North Dakota, F

2006 — Matt Carle, Denver, D

2005 — Marty Sertich, Colorado College, C

2004 — Junior Lessard, Minnesota-Duluth, F

2003 — Peter Sejna, Colorado College, F

2002 — Jordan Leopold, Minnesota, D

2001 — Ryan Miller, Michigan State, G

2000 — Mike Mottau, Boston College, D

1999 — Jason Krog, New Hampshire, C

1998 — Chris Drury, Boston University, F

1997 — Brendan Morrison, Michigan, F

1996 — Brian Bonin, Minnesota, F

1995 — Brian Holzinger, Bowling Green, F

1994 — Chris Marinucci, Minnesota-Duluth, F

1993 — Paul Kariya, Maine, F

1992 — Scott Pellerin, Maine, F

1991 — David Emma, Boston College, F

1990 — Kip Miller, Michigan State, F

1989 — Lane MacDonald, Harvard, F

1988 — Robb Stauber, Minnesota, G

1987 — Tony Hrkac, North Dakota, F

1986 — Scott Fusco, Harvard, F

1985 — Bill Watson, Minnesota-Duluth, F

1984 — Tom Kurvers, Minnesota-Duluth, D

1983 — Mark Fusco, Harvard, D

1982 — George McPhee, Bowling Green, F

1981 — Neal Broten, Minnesota, F

